Кметът на Етрополе връчи българското знаме на млади колоездачи

Кметът инж. Владимир Александров тържествено изпрати младежите, класирали се за Европейското състезание по приложно колоездене и им подари българското знаме и книга със забележителностите на Етрополе и околностите.

Петрослава Петрова и Християна Василева се класираха за Европейското състезание по приложно колоездене, което започва на 27 септември и ще се проведе в Белград. В него участие ще вземат 19 отбора. Петрослава Петрова, Християна Василева от Клуба по приложно колоездене-Етрополе с ръководител Кати Дочева и Алекс Соколов, и Михаил Младенов от отбора на Берковица ще сформират Националния отбор на България.

Голямата изненада за младежите беше жестът на кмета на Община Етрополе инж. Владимир Александров, който им връчи знамето на Община Етрополе и им пожела гордо да го развеят при бъдещата си победа на Европейското състезание по приложно колоездене.

Момчетата и момичета бяха на Национален лагер за подготовка и определяне на участниците за Европейското състезание по приложно колоездене в град Берковица.

