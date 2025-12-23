Весели коледни празници за всички старозагорци и честит имен ден за 7233-ма сред тях

Магически семейни празници започват от утре, изпълнени с магия, топлота и надежда за по-хубаво бъдеще. Още повече положителни емоции ще предизвикат у няколко хиляди старозагорци, които ще имат и друг повод за почерпка и събиране на куп благопожелания и подаръци - имен ден.

Името Христо се носи с гордост от 1342-ма жители на населените места на територията на община Стара Загора. То означава „помазаник“ или „помазаният“ (на гръцки: Χριστός, Christos), което е пряк превод на еврейската титла „Машиах“ (Месия) и се отнася за Иисус Христос, символ на вяра, спасение и божествена благодат.

Женският вариант на името - Христина, принадлежи на 474 дами.

Христофор са наречени 21 души, които също имат празник на Рождество Христово, сочи справката, изготвена от експертите в Отдел „Гражданско състояние“ на Община Стара Загора. Данните са извлечени от Локална база данни „Население“.

Името Младен също се празнува на Коледа, то е пожелателно, давано с надежда детето да бъде жизнено, да не старее бързо или да оцелее. 158 старозагорци се представят като Младен.

Още няколко имена, започващи с буквата „Р“, празнуват на Рождество. Това са: Радослав (366), Радостин (164), Радомир (64) и Радостина (381).

Стефановден е на третия ден от Коледа, празникът на Св. първомъченик и архидякон Стефан. „Палмата на първенството“ принадлежи на пълния адаш на светеца - 1237 старозагорци. Разновидностите за дами са три: Стефка (698), Стефани (199) и Соня (233). При мъжете има още няколко имена, които се покровителстват от светеца: Станимир (528), Стойко (75) и Стоян (1096).

Тъй като името „Стефан“ означава венец (от старогръцки произход), на поздравления ще се зарадват още Венцислав (175) и Венцислава (22). Тук не живее нито един Венци.

Напълно излишно е да се упоменава какви ястия се слагат на трапезата и какви са християнските обичаи през трите дни на Коледа, това е един от най-тачените празници и традициите се спазват от векове.

Община Стара Загора желае на жителите и гостите на града ни весели празници и много, много здраве!

