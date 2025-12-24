В Белоградчик се проведе Коледен турнир по футбол 2025

Въпреки неблагоприятните метеорологични условия, Коледният турнир по футбол на малки врати в Белоградчик приключи успешно. След няколкогодишно прекъсване, през 2023 година надпреварата бе възобновена и привлече сериозен интерес както сред участниците, така и сред публиката от града и околните населени места. Събитието е организирано от Община Белоградчик в партньорство с ФК „Балкан Белоградчик“.

Тази година интересът остана все така голям, а участващите отбори бяха 8. Големите победители са: първо място – „Бъдин”, второ – „Ванката и приятели“, трето – „Комарите“. Победителите получиха купи и парични награди осигурени от Община Белоградчик. Статуетки бяха раздадени и за „Най-добър вратар“ – Иван Иванов („Ванката и приятели“) и „Голмайстор“ – Любомир Иванов („Бъдин“), който има направени шест гола.

В своята реч по време на официалното награждаване, Ангел Георгиев – председател на Общински съвет благодари на всички участващи от свое име и от името на Боян Минков – кмет на община Белоградчик, за добрата игра и за това че и тази година са продължили една обичана традиция. „Ванката и приятели“ споделиха, че единодушно са взели решението да дарят своята парична награда на съпруга на починалата Памела Ангелова от Видин, която наскоро загуби битката с коварна болест.

