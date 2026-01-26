Боян Минков: Сбъдваме мечти на поколения от Белоградчик

Нови улици и пешеходен маршрут са част от проектите за 2026 г., казва кметът на града Боян Минков

- Г-н Минков, в навечерието сме на старта на един дългоочакван инфраструктурен проект – изграждането на пътя от с. Салаш до границата със Сърбия. Бихте ли разказал повече за значението на този проект за региона и как той се вписва в плановете на общината за 2026 г.?

- Значението на този път е огромно – той е една мечта, за която се заговори за първи път на 12 юни 1990 година и от тогава до сега всеки един кандидат за кмет на община Белоградчик го е залагал в предизборната си кампания. Аз съвсем съзнателно и умишлено не споменах и дума за изграждането на този път, но за последните две години положихме огромни усилия това да се случи. Заедно с Агенция „Пътна инфраструктура“ участвахме в общ проект, с който кандидатствахме пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството и вече се получи финансиране за частта, за която отговаря АПИ – а именно този пет километров участък, както и още 17 км. на територията на община Белоградчик. Всичко това прави общо 22 км. нови пътища. Сбъдваме една мечта на поколения белоградчани, защото това е път, който е изключително важен за нашия регион, тъй като ще ни свързва с региона на Княжевац. Той ще облекчи пътуването и ще направи възможно да ни посещават по-голям брой туристи.

- Работите ли по нови партньорства – национални или трансгранични, включително със Сърбия, които да отворят нови възможности за развитие през 2026 г.?

- Да, работим в активно сътрудничество със Сърбия и с Румъния. Вече спечелихме проект с колегите от Крайова – с него съвсем скоро ще закупим мобилна сцена, осветление и озвучаване – нещо, което ни е много необходимо предвид многото културни събития, които имаме. Досега наемахме всичко това, но занапред ще имаме собствени. Разбира се, това са само част от нещата, които ще реализираме по този проект.

Сътрудничеството ни е много силно и със Сърбия. Разчитаме изключително много на тези наши партньорства със съседните държави.

- През 2025 г. културният календар на Белоградчик бе изключително активен, а инициативи като „Опера на върховете“ се утвърдиха като емблематични събития с национален и международен отзвук. Ще има ли продължение през 2026 г. и какви нови културни проекти подготвяте?

- Вече сме готови с програмата на „Опера на върховете“ и „Сцена на върховете“. „Сцена на върховете“ е един фестивал, който миналата година беше премиерен, а „Опера на върховете“ ще я организираме за 11 поредна година. Тези два фестивала започват в началото на юли и свършват началото на септември. Те ще продължат цели 2 месеца, а програмата ще е най-богатата от всички години до сега.

Разбира се, ще организираме отново и традиционната балонена фиеста, която тази година ще има своето шесто издание, както и ще продължим с всички други културни събития, които вече организираме на територията на община Белоградчик. Ще имаме и още нови събития. Може би трябва да отделим по-специално време на тази тема, защото културният ни календар е наистина много богат.

- Кои са основните приоритети на община Белоградчик през 2026 г. – както в сферата на инфраструктурата и икономиката, така и по отношение на културата, туризма и качеството на живот на местните жители?

- Основните приоритети на община Белоградчик за 2026 година са същите както и за последните две години. По отношение на инфраструктурата – ще асфалтираме нови улици, ще строим нови тротоари, ще реализираме един сериозен проект със собствени средства – става дума за пешеходен маршрут в рамките на града, който е с продължителност на алеите 11 километра. Той е много атрактивен и е нещо, което не е правено до сега. Ще се превърне в един нов туристически обект, заради който хората си заслужава да посетят Белоградчик. Наистина ще бъде изключителен пешеходен парк, в който ще изградим множество пътеки и алеи, ще монтираме указателни табели и ще построим пешеходни мостове и стъпала, водещи към скални площадки. Те ще разкриват зашеметяващи гледки, за чието съществуване досега никой не е знаел. Ние ще ги направим достъпни и популярни за хората.

- Каква е Вашата равносметка за 2025 г.? Кои бяха най-големите предизвикателства и успехи и как уроците от изминалата година ще бъдат вплетени в бъдещото развитие на Белоградчик?

- Според мен 2025 г. беше прекрасна за Белоградчик. Това беше година, в която постигнахме много във всяко едно отношение. Въпреки предизвикателствата не само подобрихме инфраструктурата и материалната база, но се погрижихме и за възрастните хора, като осигурихме отделен бюджет за всеки клуб. Клубът на пенсионера, Клубът на инвалида и Клубът на диабетика вече трета година разполагат със собствени средства и се чувстват така, както трябва. Същевременно полагаме грижи и за децата, като разкриваме различни извънкласни дейности, школи и спортни клубове.

- Очаквате ли още по-силен туристически сезон през 2026 г.? Какви са данните и тенденциите от 2025 г. и кои фактори, според Вас, допринасят за нарастващия интерес към региона?

- Да, тази година очакваме по-силен туристически сезон в сравнение с 2025 г., но това, разбира се, не зависи само от нас, зависи и от други фактори. Ние правим всичко възможно, за да увеличим туристопотока именно чрез голямата реклама. Отделяме доста средства и усилия за рекламирането на Белоградчик, за да го направим по-популярен с всички неща, които изброих до сега, включително с този пешеходен парк, който ще изградим. Надяваме се с многото културни събития да имаме и повече туристи и най-важното – те да си тръгват доволни от Белоградчик. Що се отнася до това кое допринася за нарастващия интерес към региона – нещата, които изброих до сега.

- Белоградчик има уникално природно и културно наследство. Какви стъпки предприема общината за неговото устойчиво опазване и популяризиране в дългосрочен план?

- Да, Белоградчик има уникално природно и културно наследство. Но ние се стремим да повишим броя на туристите, които идват тук, не само заради това което природата ни е дала, а и заради многото културни събития, които организираме. Това е план, който ние следваме твърдо и голямата реклама, която правим, както и участието ни по туристически изложения, ще доведат голям брой туристи и ще ни направят още по-желани за посещаване.

- Какви мерки се предприемат за задържане на младите хора и привличане на нови жители и инвеститори в общината?

Всичко, което казах до сега и всичко което правим, популяризира Белоградчик и го прави по-желан за живеене, както от местните, така и от хората, които нямат нищо общо с града, но виждат възможност за инвестиции и добър начин на живот. Това е пътят и по този начин – с осигуряване на по-добра градска среда и с всичко друго, за което говорихме – ние ще привлечем повече потенциални инвеститори в общината.

- Ако трябва с няколко думи да опишете визията си за Белоградчик през 2026 г., каква бихте искал да бъде тя?

Бих искал да продължим да се развиваме така, както го направихме в предходната 2025 година, но и разбира се искам да се надградим. Смятам, че Белоградчик е място, което има огромен потенциал и все още не сме използвали голяма част от него, така че бъдещето е пред нас. Имаме план, имаме подкрепата на хората и знаем как да продължим. Само добри дни очакват Белоградчик.

