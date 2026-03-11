Зам.-кметът на Стрелча: Градът има достойно място в историята на Априлското въстание

Стрелча има свое достойно и значимо място в събитията около Априлското въстание от 1876 година. Това подчерта заместник-кметът на общината Васил Кацаров по време на среща с граждани, ученици и общественици, посветена на историческата памет на региона.

По думите му историята на града може да бъде проследена още в османските данъчни регистри от XV–XVII век, които дават сведения за развитието на местното население и за икономическия живот на селището.

„В тези регистри ясно се вижда как Стрелча постепенно се развива. От около двадесетина къщи в по-ранните векове, в навечерието на въстанието селището достига до близо 400 домакинства. Това показва, че градът вече е бил важен местен център със своя икономически и обществен живот“, обясни Кацаров.

Той припомни и трагичните събития по време на потушаването на въстанието.

„Старата Стрелча понася един от най-тежките удари. Градът е нападнат от две страни от османски войски и е почти напълно разрушен. Населението е прогонено, много хора загиват или са заточени. Само по време на тези събития жертвите са повече от 80“, посочи заместник-кметът.

Въпреки тежките загуби местната общност успява да се възстанови след Освобождението.

„След края на тези трагични дни оцелелите жители се връщат и започват отново да изграждат своя град. Първото нещо, което правят, е да възстановят църквата – духовния център на общността. Това показва силата на вярата и постоянството на стрелчани“, подчерта Кацаров.

Той обърна внимание и на важната роля на местните летописци за съхраняването на историческата памет. Сред тях е Мильо Тодоров Балтов – автор на „Приказница за българското въстание в 1876 година в село Стрелча“, както и на редица записки, писма и автобиографични текстове, които дават ценни сведения за събитията от онова време.

„Именно чрез тези документи днес можем да възстановим детайлно историята на Стрелча и участието на нейните жители в борбата за свобода“, каза още заместник-кметът.

Според него е важно паметта за тези събития да бъде съхранявана и предавана на младите поколения.

„Историята не трябва да се забравя. Тя ни показва какво са преживели хората преди нас и ни напомня за цената на свободата“, подчерта Васил Кацаров.

