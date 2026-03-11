Славка Бозукова: без паметта за миналото, успешното ни бъдеще е невъзможно

Стрелча е символ на пречистващата вода, която цери раните. Това е мястото за възстановяване, за преосмисляне, но и за пробуждане за нов живот. Това заяви Славка Бозукова, издател на медия „Стандарт“ и председател на Общество „Културно наследство“ по време на изложбата Чудесата на България – в сърцето на Средна гора“, която се проведе в Стрелча.

Ето и цялтото й изказване:

В дните, в които сме притаили дъх от страховитите войни, които бушуват около нас, във времената, в които ние, българите, сме изпаднали в поредното безвремие, изпълнено с ужасяващи политически чудесии, сме се събрали около една изложба, която е олицетворение на най-скъпото ни – на нашата идентичност, на нашето културно ДНК.

Тя не се гледа с очите, тя се чувства със сърцата, защото разказва славната ни и драматична хилядолетната история.

Едно от тези 15 пана е чудото на Стрелча – Жаба могила. Не случайно сме го сложили до Белинташ – със слънчевата обсерватория, до Хисаря – с лековитите извори, до розата дамасцена.

Сложили сме го, защото искаме да ви припомним, че вашият прекрасен град, е събрал трите най-важни източници на живот, според вярванията на нашите предци – земята, водата и слънцето.

Стрелча още от дълбока древност е от най-магическите, най-мистични места в България, в което силата на земята и водата среща тази - на мегалитите, после и на траките. А по време на Възраждането тази енергия става заряда на българския дух в Априлското въстание. Затова е исторически недопустимо омаловажаването на Стрелча за ролята й в Априлското въстание. А казвам това след като с удивление прочетох писмото на кмета до шефа на БАН, както и до всички български власти.

Нещо повече – с годините поуките, уроците от Епопеята в контекста на чудесата на Стрелча не избледняват, те нарастват.

Докато Панагюрище е барут и камък, Стрелча е маслодайната роза, която символизира притихналата красота на долината, която дарява нежност и топлина след битките.

Панагюрище е символ на горещата кръв, на разпаления огън на свободата, но Стрелча е символ на пречистващата вода, която цери раните. Това е мястото за възстановяване, за преосмисляне, но и за пробуждане за нов живот.

Златното съкровище е израз на материалното, властовото благополучие в земния живот за одрисите, но Жаба могила е символът на безсмъртието за бесите.

Именно там се сливат Храмът на живите и Домът на мъртвите. И това става чрез трансформацията на духа, изобразена и със символиката на колесницата, с което владетелят преминава от земната слава към вечното слънце, и с Портата в мегалитите, в която на равноденствието слънчевият лъч показва пътя към другите светове.

Днес, 150 години след Априлската епопея, уроците на предците ни, закодирани в културното наследство на Стрелча, трябва отново да бъдат преосмислени.

А призивите - да си върнем отново устрема, волята да бъдем свободни, което чувате всеки ден от гостите, идващи за честванията тази година, няма как да се случи само с поклон пред паметника на Априлци, пред къщата на Райна Княгиня или на Оборище. То става с преосмислянето на смисъла на свободата тук, в Стрелча пред знамето в музея, пред паметника на Левски, чиито думи днес изричаме с устните си, но не и със сърцето.

Преосмисляне пред величествените мегалитите, които ни напомнят, че са издържали хилядолетията заради своята твърдост.

Пред светилището на траките, които ни припомнят, че са били победени само защото не са били обединени.

Пред тръбата на Волов във вашия музей, която е безценна, защото е символ на пробуждането, но и символ на спасението.

И най-вече, пред символа на България - розата дамасцена, която, както вие добре знаете, цъфти само на клонки, които са презимували.

Най-красивата метафора, която ни напомня, че без паметта за миналото, успешното ни бъдеще е невъзможно.

Което пък е поредно доказателство за значимостта на днешната изложба на Чудесата на България, която днес показваме съвместно с РИМ Пазарджик.

И която е поредното доказателство за ключовото място на Стрелча в националното ни културно наследство. И, разбира се, тя е уважение съм всички вас, потомците на велики царе и жреци, на безстрашните воини, които днес живеете и продължавате да отстоявате културния код в този град на безсмъртието, докоснат от боговете.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com