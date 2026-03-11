Анелия Овнарска-Милушева: Нематериалното наследство трябва да се пази и предава

Нематериалното културно наследство е също толкова важно за съхраняването на националната идентичност, колкото музеите и галериите. Това подчерта етнологът Анелия Овнарска‑Милушева по време на Младежката академия „Чудесата на България“, проведена в Панагюрище.

Тя акцентира върху значението на традицията и нейното предаване между поколенията. По думите ѝ самата дума „традиция“ идва от латински и означава „предавам“, „пренасям нещо към хората след мен“. „Това е нещо, което не можем да хванем в ръка, но трябва да предадем нататък“, обясни етнологът.

Овнарска-Милушева говори и за смисъла на думата „фолклор“. Тя посочи, че терминът идва от английски и означава „народно знание“ или „народна мъдрост“ – богатство, създавано и съхранявано от поколенията преди нас.

В изказването си тя сподели и личен пример, който я насочил към по-задълбочено търсене в областта на етнологията. Повод за това станал моментът, когато дъщеря ѝ заминала да учи в чужбина. „Исках да направя нещо за Великден, както го помня от баба ми, но се оказа, че дъщеря ми не познава тези традиции. Тогава осъзнах колко е важно да ги пазим и предаваме“, разказа тя.

Етнологът подчерта, че връзката с най-близките хора е едно от най-ценните неща, които не бива да се губят. Според нея младите хора не трябва да чакат да отидат далеч, за да осъзнаят своята принадлежност. „Не е нужно да сте далеч, за да почувствате, че сте българи. Усетете това сега, участвайте в родовите традиции и бъдете горди с тях“, призова Анелия Овнарска‑Милушева.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com