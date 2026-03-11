Славка Бозукова: Панагюрище трябва да се превърне в национална дестинация за туризъм

Панагюрище трябва да се превърне във водеща не само средногорска, но и национална дестинация за туризъм и преживяване на младите хора. Това заяви Славка Бозукова, издател на медия „Стандарт“ и председател на Общество „Културно наследство“ по време на Младежката академия „Чудесата на България“, която се проведе в Панагюрище.

Тя призова младите да опознаят и популяризират почти готовят Брад Панагюрище.

Организатор на специалните събития е Регионалният исторически музей в Пазарджик. В края на 2025 г. съкровищницата подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проекта „Чудесата на България – в сърцето на Средна гора“. Финансирането се осигурява по Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз.



Ето и цялото й изказване:

Добре дошли на открития урок „Чудесата на Средна гора. Пламъкът на Априлци“. Той е част от голямата кампания „Чудесата на България“, които ние в Стандарт разгръщаме вече 15 години.

Нейната цел е да опазваме и популяризираме културното и природно наследство на България и да включим в този процес вас, младите хора. Как? Разбира се, с новите технологии.

Кои са чудесата на България? Това е цялото материално и нематериално културно и природно наследство, включващо над 50 000 артефакти и отреждащо ни трето място по големина в Европа..

Правейки години наред кампанията Чудесата на България, обикаляйки всяко кътче на страната, мога с ръка на сърцето да кажа – ако има в България град на чудесата, то това е Панагюрище - със златните корени от древността, с героичния дух във Възраждането и с технологичното сърце в настоящето и бъдещето.

Ето и няколко конкретни примери за чудесата, случващи се в Панагюрище.

1. Златното съкровище (Материално чудо)

Безспорен факт е, че това е най-виртуозното антично творение, което и до днес изумява света със своите 6,1 кг чисто злато.

Истинското чудо е, че то е оцеляло хилядолетия в земята, за да се появи точно тук и да се превърне в символ на българското културно величие.

2. Чудото на „Високия дух“ (Историческо чудо)

В Панагюрище се случва най-голямото социално чудо в нашата история – само за няколко дни един народ от „рая“ се превръща в нация от свободни хора. Чудото е в това, че обикновени занаятчии, учители и свещеници дръзват да се изправят срещу империя.

Такава трансформация на духа няма другаде аналог – от ушиването на знамето от една млада учителка до саможертвата на целия град.

Но най-впечатляващо е клетвеното писмо – документът, с който панагюрци се заклеват да умрат за свободата. Клетвата е подписана с кръв и това не е легенда – това е факт.

Клетвата е не само исторически документ, тя урок за вас, младите – че свободата не е даденост, а избор, който всяко поколение трябва да прави.

3. Чудо на Възкресението (Архитектурно чудо)

Панагюрище е град, който буквално възкръсва от пепелта. След 1876 г. той е почти напълно изпепелен. Чудото е в силата на местните хора, които не напускат пепелищата, а съграждат града си наново, запазвайки възрожденски характер. Къщи като Дудековата и Тутевата са оцелелите свидетели, паметниците на волята за живот.

4. Чудото на Демокрацията (Личностно чудо)

Тук чудесата имат имена: Райна Княгиня, Панайот Волов, Георги Бенковски. Но и още 65 обществени представители, събрали се на Оборище.

Това е първият демократичен форум в новата ни история – хора, които не са политици, а занаятчии, учители, свещеници се събрали там, за да гласуват.

Те са спорели. Не са били единодушни. Но накрая взимат общо решението: „Да бъде въстание!“

Този акт е важна мъдрост за вас, младите - големите решения могат се вземат и от обикновени хора, стига да имат смелостта.

Чудото е , че тези личности в един миг стават по-големи от съдбата си. Стават титани на духа и се записват със златни букви в историята ни.

5. Чудо на Скритата мощ. (Геологическо чудо)

Ако Панагюрското злато е блясъкът над земята, то истинското съкровище днес е скрито в недра на земите тук. Градът е благословен с природно богатство, което го прави стратегическо сърце на модерната индустрия. Тук са медта, ценните метали – те са кръвоносната система на новите технологии. И това е чудото - тези ресурсите превръщат малкия планински град в не заобиколим фактор на световната карта на иновациите, защото са невъзможни без тези метали.

6. Чудо на Предприемчивия дух (Икономическо чудо)

Това е днешното чудо. Днес, в условията на чудовищна демографска криза, когато малки градове затихват, стотици села изчезват, райони се обезлюдяват, Панагюрище преживява истински икономически ренесанс. Градът е доказателство, че когато се съчетаят мащабни инвестиции с местна предприемчивост, се ражда просперитет. Чудото е в това, че тук хората не просто работят, те градят бъдеще – с модерни предприятия, със световно ниво на здравеопазване, с басейни, с площадки за младите хора, с висок стандарт на живот.

Така възрожденският пламък днес се разгаря, за да заблести като индустриален.

И за финал.

Всичко това ви казвам, за да знаете, че Априлското въстание не е изолирано събитие, а кулминация на хилядолетна гордост, закодирана в тази земя.

Тук е бил Домът, резиденцията на одриските царе –– изкусни дипломати, търгували с гърци, перси, македонци, предприемачи, развивали рударство, металургия, златарство, владетели, управлявали огромни територии.

Те са показали на античния свят, че тук живее елит, част от голямата цивилизация. Когато тракийският владетел е вдигал този златен съд по време на пир или ритуал, той не е просто пиел вино – той е консумирал божествена енергия.

Тук, наблизо, в Жаба могила и мегалитите, е светилището на бесите – най-духовно извисено тракийско племе, пазителите на светилищата. Хората, които никога не са преклонили глава, и точно техният дух е „поникнал“ векове по-късно в стрелчанските и панагюрските въстаници.

И така, през април 1876 идва духът на свободата като логично продължение. Панагюрци вдигат въстание, не защото са бедни, а защото имат образование, икономика, предприемачески дух. И първи усещат, че свободата не е мечта, а необходимост, за да се развива бизнесът, културата, образованието.

Затова и всяка година, когато оригиналът на панагюрското злато се завръща в своя модерен трезор тук, всъщност е събития, което затваря един кръг от 2500 години.

То се прибира у дома не като археологическа находка. А за ви върне вашата идентичност, вашето самочувствие.

Затова и чудесата тук се случват, защото Панагюрище е градът, в който златото на земята и златото на духа са едно и също нещо.

Това е чудото, което всички вие носите. И за това от вас, млади хора, се очакват да продължите с чудесата - едни от вас да рекламирате Панагюрище, други да го прославяте. Това е вашия генетичен код, вашата карма.

Истината е, че ние, българите, имаме едни от най-големите Чудеса, но те още не са заблестели така, че да превърнат страната ни във водеща туристическа страна. Не се е превърнало във фактор за развитие на региона, включително и вашия.

Безспорно, кметът, общинския съвет, обществените институции, бизнеса, в последните години направиха огромна крачка напред в тази посока. И Бранд Панагюрище вече е почти готов, стъпвайки на многото културни забележителности, на фестивалите, на спортните събития, особено международни.

Но вашата роля, скъпи ученици е ключова. Затова и днес, разказвайки ви за чудесата на Панагюрище, искам всеки от вас да се замисли и намери своето участие.

Дали с клипове, дали с постове в социалните мрежи, но целта е ясна - Панагюрище трябва да се превърне във водеща не само средногорска, но и национална дестинация за туризъм и преживяване на младите хора.

Но за да ги рекламирате културните ви забележителности, трябва да ги познавате добре.

