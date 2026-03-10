Чудесата на Средна гора оживяват в Панагюрище и Стрелча. На 11 март двата града ще бъдат домакини на събития, посветени на популяризирането на културно-историческото наследство на България и региона.

Организатор на специалните събития е Регионалният исторически музей в Пазарджик. В края на 2025 г. съкровищницата подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проекта „Чудесата на България – в сърцето на Средна гора“. Финансирането се осигурява по Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз.

Договорът е сключен между Национален фонд „Култура“, в качеството му на структура за наблюдение и докладване по Механизма за възстановяване и устойчивост, и Регионален исторически музей – Пазарджик.

От 11 ч. в Панагюрище ще се състои

Младежка академия "Чудесата на Панагюрище"

Ученици от няколко класа ще участват в интерактивна лекция, презентации и дискусия, посветени на опазването на културното наследство и възможностите за развитие на младежкия културен туризъм.

Академията има за цел да насърчи активното участие на младите хора в съхраняването на националната идентичност и историческата памет. Модератор на събитието е Славка Бозукова, председател на Общество „Културно наследство“ – българският представител на най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство Европа Ностра. Инициативата обединява изложба, образователна програма и обществен диалог, насочени към по-широк достъп до културни продукти извън големите административни центрове.

Специални гости на своеобразния Урок по родолюбие, посветен и на 150 години от Априлското въстание, ще бъдат кметът на Панагюрище Желязко Гагов, етнологът Анелия Милушева, Борис Шейнин, директор дирекция "Училищна мрежа" в МОН, началникът на Регионалното управление на образованието- Пазарджик Дора Дулчева- Величкова.

По-късно, от 14:30 часа, Стрелча ще посрещне уникалната изложба "Чудесата на България - в сърцето на Средна гора". 15 огромни фотопана представят емблематични обекти от културно-историческото и природно наследство на България и региона.

Чрез визуални разкази изложбата разкрива богатството на исторически, духовни и природни забележителности, които формират облика на Средна гора.

Проектът цели да създаде по-широк обществен интерес към културните маршрути и възможностите за устойчиво развитие чрез културен туризъм.

Модерни културни продукти

Събитията са част от усилията за културна децентрализация и разширяване на достъпа до съвременни културни продукти в по-малки населени места. Те създават възможност за пряк контакт между експерти, местна общност и млади хора.

Инициативата насърчава сътрудничеството между институции, културни организации и местни общности в името на съхраняването и популяризирането на българското наследство.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com