Светът на българската роза! Старите казани разказват нова история
В етнографския комплекс „Дамасцена” старите казани и модерната розоварна превръщат българския аромат в пътешествие
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В етнографския комплекс „Дамасцена” старите казани и модерната розоварна превръщат българския аромат в пътешествие
Останките са със впечатляващи размери
Изложба и Младежка академия палят искрата на българщината в двата града
Между езерото и боровете
Там е роден Освободителят на Родопите
Няколко екипа огнеборци са на място
Голям пожар бушува в Средна гора, източно от казанлъшкото село Горно Черковище.
Младежът, който се загуби в Средна гора, в района на Копривщица между Пирдоп и Стрелча, вече е отркрит. Това съобщиха от Планинска спасителна служба (...
Тийнейджър се е изгубил в Средна гора, в района на Копривщица между Пирдоп и Стрелча. Това съобщиха за „Фокус" от Планинска спасителна служба (ПСС) къ...
Метеорит е паднал снощи в Средна гора. Това съобщиха жители на град Сопот пред TV7. Те и хора от близките села усетили как земята се разтресла, след...
Пловдив. Мъж загина, а други двама са настанени в болница, след пътен инцидент в подножието на хижа "Фенера" в Средна гора, съобщиха от Областната дир...