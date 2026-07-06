Мистерия в Средна гора: Огромен храм на бог Хермес крие тайни от 2500 години

Смята се, че Хермес е първото божество след Всемирния потоп, а в сърцето на Средна гора се издигат останките на внушителен храм, който и днес поражда множество въпроси.

Връх в същинска Средна гора пази останките на впечатляващ древен храм, посветен на бог Хермес. Според историка и автор на проекта „Древната цивилизация“ Любомир Радев светилището е сред най-внушителните подобни обекти по българските земи.

В предаването „Операция История“ по Bulgaria ON AIR той разказа, че храмът се намира на около 600 метра надморска височина, а размерите му впечатляват дори днес.

„Той е наистина огромен. Дължината му достига около 45 метра, а ширината – 25 метра. Това са измервания, които лично съм направил на място“, обясни Радев.

Историкът показа и снимки на запазени постаменти и останки от древната постройка, които е заснел по време на своите проучвания.

По думите му храмът е изграден през V век пр. Хр. и е просъществувал приблизително три века.

Светилището е открито при теренни археологически проучвания, извършени от съответния регионален исторически музей.

Според Любомир Радев бог Хермес заема особено място в древните вярвания и в някои интерпретации е смятан за първото божество след Всемирния потоп. Именно това превръща открития храм в една от най-интересните загадки от древната история на българските земи.

15 години иманярите са имали възможност да разграбват, и историка каза, че е разговарял с тях и знае какво имало в храма. Засвидетелствани са монети с изображение на бог Хермес.

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