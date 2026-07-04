Хиляди в Белоградчик. Откриха Опера на върховете (УНИКАЛНИ СНИМКИ)

За единадесета поредна година в Белоградчик беше открит Летният фестивал „Опера на върховете“. Заедно с фестивала „Сцена на върховете“ двете уникални по своя характер културни събития ще се проведат в периода от 3 юли до 5 септември. Фестивалите са част от културния календар на Белоградчик и ще съберат на едно място млади и утвърдени таланти – музиканти, певци, солисти, оркестри, хорове и актьори, които и тази година ще превърнат величествените Белоградчишки скали в магнетична сцена под открито небе.

Гости на откриването бяха Огнян Асенов – областен управител на област Видин, Асен Христов - председател на Надзорния съвет на Еврохолд и ЕРМ Запад и Еделина Кънева – директор на Национален музикален театър „Стефан Македонски“.

В приветствието си кметът на община Белоградчик Боян Минков благодари на всички, които са допринесли за организирането на събитието. „Изключително съм щастлив за единадесета поредна година да ви кажа: „Добре дошли!“. Вече единадесет години организираме този оперен фестивал, а за втора поредна година ще проведем и новия фестивал „Сцена на върховете“. Изключително съм щастлив да кажа добре дошли и на Националния музикален театър и на неговия директор - Еделина Кънева. Сигурен съм, че те оттук нататък ще бъдат наш гост всяка година. Искам да изкажа своята огромна благодарност и към човека, без когото всичко това нямаше да се получи - това е г-н Асен Христов. Той е благодетеля на този фестивал и така ще бъде оттук нататък.“

В приветствието си Огнян Асенов поздрави кмета на община Белоградчик за успешното развитие на двата фестивала. Той подчерта, че за него е чест да присъства на тяхното откриване, като отбеляза, че с провеждането на „Опера на върховете“ и „Сцена на върховете“ Белоградчик все по-убедително се утвърждава като значима туристическа и културна дестинация в България.

В обръщението си Асен Христов благодари на всички, които са допринесли за реализирането на тазгодишното издание на фестивала, както и на публиката и артистите за тяхната подкрепа и участие. Той добави: „Искам да благодаря и на всички артисти, че са тук, и да им обещая, че от утре ще има още повече хора и ще се постарая техните усилия и тяхното изкуство да бъдат оценени. И накрая искам да си пожелая наистина да имаме едно прекрасно лято. Да не си мислим само за това колко е труден живота, а просто да се радваме, че го има и че ни подарява красиви моменти.“

В приветствието си Еделина Кънева сподели, че за нея е истинска чест и удоволствие да бъде част от откриването на фестивалите сред величествените Белоградчишки скали. Тя изрази благодарност към Асен Христов, към кмета на община Белоградчик и към областния управител Огнян Асенов за подкрепата и усилията им в реализирането на инициативата. „Това е място, което за мен е магично – място, където природата сякаш се съединява с изкуството и ни кара да бъдем по-добри, кара ни да мечтаем и да сме смели в мечтите си. Обещавам ви, че ние от Националния музикален театър ще дадем най-доброто от себе си и винаги можете да разчитате на нас.“

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