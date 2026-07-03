Новата гордост на Белоградчик! Парк с 11 км алеи между скалите

Асен Христов построи физкултурен салон в началното училище, сега гради храм в центъра на града, казва кметът на Белоградчик БОЯН МИНКОВ

Оригиналните праисторически рисунки от „Магурата“ вече могат да се видят в дигитална галерия

Липсата на инфраструктура в Северозапада е големият грях на държавата

Новият граничен пункт ще изтласка нагоре икономиката в региона

Белоградчик има нужда от хотели, за да развие мащабен туризъм

Чужди президента говорят за Белоградчик

- Здравейте, г-н кмете. Радвам се, че отново сте гост на подкаста „Чудеса на България“

- Здравейте и благодаря за поканата.

- Обявихте амбициозна културна програма. С какво ще изненадате това лято туристите?

- С по-богата културна програма от всякога. За втора поредна година правим фестивала „Сцена на върховете“, за 11-та поредна правим Опера на върховете. И двата фестивала ще бъдат на крепостта „Калето“, в рамките на цели два месеца - от 3 юли до 5 септември.

- Отново ли сте с Русенската опера?

- Да, имаме 6 заглавия. Live on Broadway с Рафи Бохосян, „Тоска“, „Кармен“, „Графиня Марица“, „Сватбата на Фигаро“ и „Мадам Бътерфлай“.

- Популярни, любими…

- Много съм благодарен на директора на Русенската опера - Пламен Бейков, който стана наш приятел, и който за втора поредна година ще радва зрителите. Тази година новото в нашия фестивал е, че добавяме и Националния музикален театър, който гостува за първи път. Те ще открият фестивала на 3 юли с „Кралят на валса“ по Йохан Щраус-син . След това ще представят мюзикъла “Кабаре” и концерта “Здравей, как си, приятелю“, по музика на Стефан Диомов.

Много неща правим. Гостува ни Врачанският театър, имаме постановка с Герасим Георгиев-Геро, „Чамкория“ със Захари Бахаров. Б.Т.Р ще пеят на нашата сцена, също така и нашите приятели от група „Тангра“, чиято песен „Нашият град“ е официален химн на Белоградчик. Ще имаме две фолклорни вечери с много и различни изпълнители. Ще завършим „Сцена на върховете“ с уникален концерт на духовия оркестър „Монт Мюзик“ на 5 септември.

- Как малък град, сигурно и с малък бюджет, успява да направи толкова наситена културна програма, която през годините става все по-успешна?

- С помощта на спонсори. И в нашия случай това е Асен Христов - мажоритарният собственик на Еврохолд, собственик и на други фирми. Той прие Белоградчик като кауза. Неговите корени са от белоградчишкото село Стакевци. Между другото, и аз живея там. Това ни свързва. Той е човекът, който направи така, че Белоградчик да се промени. Заедно искаме да превърнем Белоградчик в модел на подражание, заедно искаме да го превърнем в социален модел, с който да покажем как едно българско населено място може да се развие, да се създаде общност и хората да работят заедно. Мисля, че успяваме. Веднага искам да кажа, че тук всичко е много далече от бизнес логиката. Да се търси печалба в тези неща е немислимо. Но пък, когато човек го прави със сърцето си, резултатът е много по-радващ, защото напред във времето ще остави нещо голямо. Всичко, което правим за Белоградчик го доказва.

- Асен Христов беше награден от кампанията „Чудесата на България“ на спектакъла в Народния театър миналата година. Той развива Белоградчик, така както Цоло Вутов развива Копривщица, както семейството Цоцоркови развиват Панагюрище, както Цветелина Бориславова развива Родопите, Смолян, Пампорово. Имаме ли достатъчно богати българи със сърце за културата?

- Сигурно хората, които изброихте правят подобни неща в други общини. Но лично аз не познавам друг човек като Асен Христов, който да се е отдал до такава степен на съживяването на едно място. Той не го прави само в Белоградчик, прави го на различни места в България, в различни области, помага на различни хора. Той е общественик, социално ориентиран, човек, който има мисия и кауза да помага. И се радвам, че Белоградчик е място, в което той съсредоточи своите усилия, защото не само разкри много работни места в последните две години, но построи физкултурен салон в началното училище на Белоградчик, нещо, което то никога не е имало. Сега започваме строителство в центъра на града на православен храм, който ще се казва Свети Свети Петър и Павел. Правим го заедно с г-н Христов и с нашия български патриарх Даниил. Направихме първа копка миналата година. Това са неща, които ще останат във времето. Не говорим само за инвестициите, които е направил. Втори хотел сега пускат до дни в Белоградчик. Толкова ни е нужно това. Защото не можем да поемем туристите, които желаят да пренощуват в Белоградчик. Нямаме достатъчно места за настаняване.

- В навечерието сме на приемането на разчетите в хазната. Какво според Вас е важно да бъде заложено в този бюджет на компромисите, на реалността между старото и още новото, което не е поникнало? Какво трябва да направи държавата, за да може да защити културата, духовността?

- Държавата трябва да разбере, че културата стои в основата на всичко. И колкото и на хората да не им се вярва и да смятат, че има по-важни неща, културата е това, което ще ни запази като нация и ще ни помогне да се развием, както винаги сме го правили.

- Как според Вас държавата трябва да помогне на Белоградчик? Миналата година ми казахте, че искате да станете културна столица на България

- Да, ние имаме амбиция да станем културна столица на България и смятам, че с този фестивал, който вече е в рамките на 60 дни, го доказваме и даваме силна заявка за това. В цяла Европа и в цял свят знаят вече за този фестивал. Белоградчик стана много популярен, защото ние хвърляме огромен ресурс, не само финансов, а и емоционален. Ежедневно правим така, че Белоградчик да се прочува - с ясното съзнание, че рекламираме България. Защото Белоградчик е наистина една от визитните картички на страната ни.

- Безспорно.

- Знаете ли, чужди държавни глави говорят за Белоградчик. Знам го от първо лице, от нашия президент Илияна Йотова.

- Питам Ви за помощта на държавата, защото тя не е само в областта на културата и туризма. Миналата година тогавашният министър на регионалното развитие обясняваше как една част от скоростния път в Северозапада вече е почти готова. После една година хем беше готова, хем не беше. Има ли я тази транспортна свързаност, която на Вас ви трябва, за да могат повече туристи да дойдат в Белоградчик?

- Не, все още не. И това е големият грях на държавата в годините назад. Северозападът не случайно се смята за запуснат, защото няма пътища. Когато се пътува дълго и некомфортно, хората избират други дестинации. Инфраструктурата е може би най-важният елемент от развитието не само на нашия Белоградчик, но и на цяла Северозападна България. Ако това се разбере от държавата, ако обещанията се спазват, то тогава ще имаме хубави пътища, по които ще се пътува бързо. И защо да не дойде в Белоградчик туристът от която и част на България да е. Има вече достатъчно причини да дойдат хората при нас и да останат седмица, защо не и 10 дни. Няма да скучаят нито миг.

Тази година направихме нещо, с което искам да се похвалим - един туристически маршрут. Пешеходен парк, който е на площ от 1100 декара и който има 11 км пешеходни алеи. Това е място, в което като тръгнете да се разхождате в гората, стигате до прочутите Белоградчишки скали, които хората изобщо не познават. Истината е, че те не са ги виждали досега, защото бяха недостъпни. Когато някой дойде в Белоградчик и поиска да види Белоградчишките скали, обикновено го пращат на крепостта. Отиваш, купуваш си билетче, разхождаш се, правиш си няколко снимки и си тръгваш, като си мислиш, че си видял Белоградчишките скали. Истината е, че нищо не си видял. Защото тези скали са един огромен масив. И чак сега, благодарение на този наш парк, човек може да стигне до голяма част от скалите и да види отблизо емблематичните „Конника“, „Ученичката“ и т.н, които познаваме от литографиите на средновековните художници или от снимките на различни хора в годините, направени от далече. Сега човек може да отиде до самата скала и да я пипне. Имаме редица информационни табели, пейки, мостове. Направихме скалите достъпни, показваме ги в цялото им достолепие, в истинския им блясък. Гледките са феноменални. Този парк е голямата ни гордост. Той задържа туристите няколко дни – не можеш да го обиколиш за един. Имаме много чужди туристи, броят им рязко се увеличи. Идват хора от цял свят.

- Прекрасно е това, което правите. Имахте среща с туроператорите от АПТА, защото е много важно самите те да предлагат маршрути, не само в Белоградчик. Договорихте ли се да направят специални маршрути за Северозапада, включващи Белоградчик?

- Да, договорихме се и вече има резултат. Ние предлагаме нещо, което го няма никъде. В момента са много популярни еднодневните екскурзии на българските туристи. Защото, както казах, имаме проблем с пренощуването. Големият проблем за туроператорите е липсата на големи хотели. Те са нужни за по-сериозни групи.

- Казвате, че Асен Христов вече е сложил основите на по-голям комплекс. Това обаче достатъчно ли е?

- Не, не е достатъчно. Белоградчик има нужда наистина от много места. Ние разполагаме в момента с около 900 -1000 легла, като в сравнение с периода преди да стана кмет, сме ги увеличили с около 35-40%.

- Има ли други желаещи, които да строят хотели там?

- Да, има. Навсякъде казвам: хора, елате, инвестирайте в Белоградчик, защото бързо ще си върнете парите. Наистина има огромно търсене. Трябват ни няколко по-големи хотела, за да посрещаме спокойно туристите. Сега, дори и без събитията, в Белоградчик трудно се намира място за нощувка. А когато започнат двата фестивала или Балонената фиеста, или друго събитие, хотелите на Видин, Враца и Монтана са пълни с хора, тръгнали към Белоградчик.

- Много пъти с Вас сме си говорили, че невероятните духовни чудеса във Видинско, около Белоградчик и към Монтана, предполагат поклоннически туризъм. Мислите ли в тази посока?

- Разбира се. Имаме много добри отношения с видинския митрополит Пахомий и с нашия патриарх Даниил, който преди това беше видински владика дълги години. Не искаме да разчитаме само на природните забележителности. Трябва да използваме всяка възможност. Има много манастири в Северозапада, които хората не познават, а си заслужават да бъдат посетени.

- Сбъднахте една мечта - пътя към Сърбия. Разкажете и за него.

- О, това е мечта на поколения жители на Белоградчик и целия регион. В момента, ако решиш да отидеш до съседна Сърбия, трябва да минеш около 150-200 км. С направата на новия граничен пункт, който надявам се скоро ще стане факт, това разстояние се скъсява тройно. Това е дъвка на политиците от близо 40 години. Всеки обещаваше този пункт. Затова, когато ние тръгнахме да се кандидатираме за ръководители на Белоградчик, съзнателно не говорихме по темата, но не спряхме да работим от ден първи на нашето управление. И сега можем да се похвалим с този чисто нов 5-километров път.

- Какво дава той?

- Той е последната стъпка към отварянето на пункта със Сърбия. Всеки момент ще бъде гласуван държавният бюджет. Правим всичко възможно построяването на пункта Салаш-Ново корито да бъде заложено в бюджета за тази година. Само така догодина той ще е работещ. Това ще промени целия регион – ще взриви икономиката. Съседният град Княжевац живее от туризъм. Ние живеем от туризъм. Българите, които идват в Белоградчик, имат огромното желание да посетят съседна Сърбия. Същото е със сърбите. Близостта ни до Румъния е от изключителна важност.

Направим ли инфраструктура, свържем ли нашите три държави, това ще се отрази икономически на целия регион.

- Свършихте много неща, откакто сте кмет, но още преди това Ваша кауза е работата с младите. Заедно направихме Младежка академия „Чудесата на България“ в града и аз помня колко активни бяха децата, колко много неща от историята знаеха. В статистиката Ви фигурира увеличаване на младите хора, които се заселват в Белоградчик. Какво бихте им дали като предимства?

- Правим така, че на младия човек да му се прииска да живее в Белоградчик. Все повече хора, семейства, се връщат да живеят в Белоградчик. Дори идват такива, които нямат нищо общо с града. Това е радващото, защото, както казах, личният пример е най-важен. Днес младите имат такива професии, че могат да работят откъдето си пожелаят. А когато предложиш добри условия за неговото дете, като образование, като извънкласни дейности, ако има една добра работеща болница, модерна, каквато съвсем скоро и Белоградчик ще има, отново благодарение на Асен Христов, когато имаш тези културни събития, които предлагаме и които ги няма никъде в България, защо да не дойдат в Белоградчик. Преди няколко дни се върнах от Варна, от почивка, не искам да се сравняваме с Варна, но там нямаше толкова събития, колкото ние предлагаме. И го правим целогодишно. Когато един млад човек може да отиде на кино, на театър, на спортен празник, на волейбол, на футбол, на каквото си пожелае, когато детето му живее на това прекрасно място, защо да не избере Белоградчик? Дори нищо общо да няма с града.

- Направихте нови ясли, десетки безплатни програми за деца…

- Точно така. Огромното си внимание сме насочили към децата, към възрастните хора, към уязвимите групи. Но децата са наистина най-важната част от нашата мисия. Там хвърляме най-големи усилия и има резултат. С младежката академия ние ги накарахме да се гордеят с произхода си. Ето това исках да постигна в Белоградчик.

Знаете ли, построихме 11 или 12 паметници само за 2 години - на Левски, на Ботев, на местни революционери, на бележити личности, на национално известни българи – за да може тези деца да разберат къде са се родили, кои хора са живели тук, какво са постигнали. Организирахме редица събития, на които канихме известни личности - успели спортисти. Примерно - Ивет Горанова. Знаете ли колко е хубаво да видиш на изпълнената до краен предел спортна зала в града, която е с 700 места, да видиш 700 деца как са дошли да чуят Ивет Горанова, която им каза: аз бях като вас. Аз бях бедено дете, нямах нищо и постигнах това, което съм сега - на Олимпийския връх.

- Говорихме за Белоградчик, но още нищо не сме казали за Магурата. Отново Ваш съвместен проект с господин Христов. Какво ново могат да видят туристите, идвайки в Магурата?

- Туристите в Магурата могат да видят рисунките в една дигитална галерия. Оригиналните не могат да се видят, защото преди 2019 година, мисля, Министерството на културата забрани достъпа до залата с рисунките. А именно тя е нещото, заради което туристите посещават нашата пещера. В условията на публично-частно партньорство направихме тази дигитална галерия, в която туристът в рамките на 15-20 минути може да изгледа филма за тези рисунки и да се почувства така сякаш вижда оригиналите по един много модерен начин. Това е много хубаво, защото хората вече не си тръгват разочаровани, че не са успели да видят рисунките. Това, разбира се, няма как да не промени веднага посещаемостта. Имаме с 90% увеличение на посещенията от чуждестранни туристи.

- 90% увеличение?

- Да. Тази цифра не е случайна, тя е плод на много работа и различни дейности. На многото реклама, която направихме в цяла Западна Европа по туристическите изложения. Преди да поема ръководството Белоградчик не е участвал в туристически изложения в чужбина. Сега го правим и това дава огромен резултат.

- Когато си говорим за Чудесата на Белоградчик и Северозапада, остава една тъга. Животът в Европа започва от една пещера – Козарника. Тя е наше национално историческо богатство, а се намира в доста окаяно състояние. Какво може да се направи като държавна политика?

- Точно така, това трябва да бъде държавна политика, но инициативата трябва да тръгне от общината. И аз много съжалявам, че тази пещера е на границата между нашата и съседната община Димово, т.е. тя е в тяхната територия и аз не мога да направя нищо. Това, което разбрах за тези две години и половина управление, е, че в един град, в една община всичко зависи от кмета. Ако кмета има желание, ако е работлив и амбициозен, тогава хората там живеят добре и целият регион се променя. Обратното, също е го виждаме на много места в България. Кощунство е да имаме нещо, което е научно доказано, че сме най-старото място с човешко обитание в Европа, и никой да не знае за това. Нашата държава е несравнима с всяка една друга европейска страна. И аз непрекъснато го казвам - хора, гордейте се с произхода си, гордейте се с България.

- Какво ще кажете на хората, които още не са си направили програмата за лятната почивка. Защо да дойдат до Белоградчик?

- Защото ще видят опера, театър, рок, поп или фолклорен концерт при това на фона на Белоградчишките скали. Няма го никъде другаде в света. Има много оперни фестивали на открито, но те всичките имат един основен недостатък. Нямат декора на Белоградчишките скали. Гостите ни ще могат да летят с балон и да разгледат скалите отблизо. Ще отнесат в сърцето си спомена за това райско кътче, наречено Белоградчик.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com