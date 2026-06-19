Арх. Пламен Мирянов пред СТАНДАРТ: Душата на българина е християнка

Обществото ни е будно, тъканта му е здрава, казва арх. Пламен Мирянов, един от организаторите на Шествие за семейството

Арх. Пламен Пламенов Мирянов притежава две висши образования: магистърска степен по специалността „Архитектура“ от Университета по Архитектура Строителство и Геодезия, магистърска степен по специалността „Публична реч“ от НАТФИЗ и понастоящем е в процес на придобиване на третото си висше образование – „Вяра и живот“ от Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Арх. Мирянов е управител “АРТЕКС ПРОЕКТ” ЕООД, член на Съвета на директорите на „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, а от 2024г. е и Изпълнителен директор на “АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” АД и като такъв е създател на философията и концепцията на почти всички сгради на строително-инвестиционната компания АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АД.

През 2016г. основата фондация „НАШИЯТ ДОМ Е БЪЛГАРИЯ“, чиято основна цел е разпространяването на словото от Свещеното писание чрез съвременни православни концерти, кратки филми и книги, както и създаването на късометражни видеа за реклама на България. Фондацията издава книги за българските национални богатства, традиции и културно наследство.

Ежегодно фондацията „НАШИЯТ ДОМ Е БЪЛГАРИЯ“ инициира акции за почистване на Седемте рилски езера, а през септември миналата година успешно реализира кампания за почистване на паметника „Арка на свободата“ с помощта на много доброволци и фирма за почистване на графити.

През 2019 г. екипът на фондацията монтира нови табели на Седемте Рилски езера.

Арх. Пламен Мирянов е носител на редица награди и отличия, сред които награда „Златно сърце“ (2021); двукратен носител на наградата “Достоен Българин” (2016г. и 2021г.) на вестник 24 часа и БНТ; първа награда на Международния филмов туристически фестивал; заедно със своя екип е носител и на първа награда от конкурса „Сграда на годината” за сгради „ДИАМАНТ“, „ДИАМАНТ II“ и „Летера“. Продуцира и режисира редица кратки филми, в прослава на важни събития и личности от българската история.

Арх. Мирянов бе сред организаторите на Шествие за семейството, което за първи път бе поведено от Негово Светейшество патриарх Даниил, а от догодина ще се организира от Светия синод. По този повод Пламен Мирянов гостува в подкаста на „Стандарт“. С него разговаряха главният редактор Славка Бозукова и журналистът Боряна Колчагова.

- Архитект Мирянов, преди броени дни се състоя огромното Шествие за семейството. Разбира се, не мина и без хейт. Като един от организаторите, разкажете ми каква беше Вашата идея?

- Събитието се организира под егидата на Софийска Света митрополия с благословението на Негово Светейшество, българския патриарх и софийски митрополит Даниил. Целта е защита на здравото българско семейство, на заветите и идеалите на нашите предци, на всичко онова, което е морално и праведно и, разбира се, защита на нашия род и на нашата Родина. Семейството е огромна тема.

- Шествието беше наистина мащабно.

- Този път то бе подкрепено от множество институции, от държавата, чрез тази декларация, която беше прочета от най-високата трибуна на Народното събрание. Имаше подкрепа от Министерство на отбраната - представителният гвардейски духов оркестър вървеше с нас. Това са много важни знаци, че обществото е будно. Духовната тъкан на обществото е здрава. Ние заявяваме, че това е съкровеното, святото за нас - нашата вяра, идеалите, които тя носи, ценностите и това, което ние предаваме на нашите деца.

- Безспорно е така. И вместо това наистина да се превърне в празник, за който много дълго време да се говори, другата страна - глобалистите, веднага намериха зрънцата, с които да започне хейтът. Какви бяха те и как ще ги опровергаете?

- Нашето шествие е мирно. Ние говорихме само за семейството. От сцената пред храм-паметника “Св. Александър Невски” четохме Химн на любовта, 13-та глава от посланията на Свети Апостол Павел до коринтяни. Прочетохме Песен на песните. Имахме само съзидателни послания, с уважение и благост към всички. Нито една хулителна присъда, нито една лоша дума не е изляза от нас към някой друг, когото смятаме за различен. Или в случая - за манипулиран. Защото за нас хората от другата страна са манипулирани. За съжаление, те се опитват да създават клевети и манипулации, да обръщат частите да обществото една срещу друга. Това за мен е конфликтът - когато, както казва и българският патриарх Даниил, дадени хора започват да превръщат своите собствени греховни страсти в норма и идеология. Това е опасното. Някой ще каже, защо правите тези шествия, семейството не е застрашено... Дали?

- А защо те правят прайда?

- За да се изяви грехът като норма. За да се изяви гордостта с греха. Ние това не го разбираме. Събитието „София прайд“ мрази човека. Ние обичаме човека, ние не го тласкаме към грях, към падение и към дълбокото и тъмното. Когато покажеш алтернатива, другия пример - съзидателното, което дава добри плодове, на което се базират нашата цивилизация и нашата държава и което е златният стандарт, тогава ти помагаш на тези хора да оставят греховните страсти, да се борят с тях и да бъдат семейни, да бъдат в морал, в несъблазняване на децата, а във възпитанието на децата в истински духовни идеали и ценности.

- След тези наистина изключително нравствени намерения, които бяха реализирани, защо впоследствие Шествието за семейството като че ли бе политизирано с определени статии на г-н Шкварек. Това целенасочено ли беше или е негова инициатива?

- Това шествие никога не е било политическо. Декларацията, която се прочете от сцената, е нашият знак, нашият израз на радост, на удовлетвореност, че държавата е будна и откроява това, което е значимо за обществото, това, което го прави по-здраво. Ако първата клетка и тухличка на обществото е здрава, целият зид е устойчив. Когато ние увредим първата клетка, тогава рискуваме стената да падне, крепостта да падне. Държавата подкрепя и иска да има повече градивни политики за справяне с демографската криза.

Всички семейства, които са с повече от 3 деца, биха искали да има по-големи помощи от държавата. А ние знаем, че те спират след третото дете. Ако имаш четвърто, е като да имаш едно дете - помощта от държавата е същата. Ние изискваме от държавата да има политика за справяне с демографската криза.

- Вече десетилетия тя е бич…

- Да, безконтролните аборти също са бич. От 50-те или 60-те години от на миналия век до днес 6 милиона, една цяла България е заличена. Не може да кажем спрете абортите, но може да има такива условия, които да карат жените да се замислят преди да предприемат дадени действия, да има образование в училище, което да е свързано със създаване на добродетели, сдържаност, себеобоздание и самоконтрол на младите.

- Споменахте демографската криза. Как виждате подкрепата за традиционното българско семейство, защото то страда от различни болежки - някои от бедност, други от насилие, трети от бездуховност?

- Една от първите точки, които ние искаме е въвеждането на този предмет „Православие и добродетели“, защото по този начин обществото разбира кое е основата. Тя е духовното, тя е благочестието. Взаимната обич, прошка, кротост, благост, себеобоздание, всички тези плодове на Светия дух. И когато децата са учени в духа на православната вяра, тогава могат да имат много по-устойчиви и много по-здрави семейства.

- Може би не всяко дете има шанса вкъщи да научи за Бога и за тези добродетели, а в училище някой може да запали искрата?

- Когато те не искат да изучават предмет религия, имат възможност да изучават добродетели. Това не е насилствено наложен предмет, както либералите ни обвиняват. Напротив, свързано е с личния избор на всяко семейство, на всяко дете - да бъдат насърчени към създаването на семейство, а не към безразборни връзки. Много често в училище им обясняват за противозачатъчните средства. Ранното сексуално образование е по-напред от образованието, което да ги научи за най-висшия морален връх в учението на нашия Господ и спасител Иисус Христос.

- Говорим за толерантност и колко липсва тя в обществото, но тя се гради именно на този принцип - да обичаш ближния си като себе си. Ако не се научи в ранна детска възраст, ние ще останем все така нетолерантни като общество. Затова е важно да се изучават добродетелите.

- Да, това е едната част. Културата, която формира едно поколение, чрез музика, чрез филми, чрез книги, изкуство, картини, е съществено важна. Ние можем да напишем 50 учебника, но ако навсякъде звучи „Бангаранга“, децата пак ще бъдат тласкани да са бунтари. Те ги приканват на бунта, да са ангелчета и демончета. Но всяко слово има своето послание. В Светото писание се казва: за всяка една дума ще бъдете съдени…

- Думите имат дух и живот.

- Да. Създават светове и отварят врати, но може да отворят и вратите на мрака. Ние, които подкрепяме шествието, не се обръщаме по никакъв начин с агресивни думи, с обиди, с окарикатуряване, с омаскаряване на тези хора. Длъжни сме да изобличим техните дела, но не обиждаме тяхната личност, докато те се опитват да ни атакуват, да се подиграват и да обиждат.

- Един от поводите за такава подигравка беше участието на княгиня Калина. Всъщност, тя как се появи? Вие ли я поканихте?

- Сама реши да дойде на това шествие. Тя беше още на вечерната служба в храма „Св. Неделя“, заедно с своя съпруг г-н Китин Муньос. След това тръгна на шествието. Тя не е получавала изрично официална покана от нас. Това е нейно решение. Ние сме поканили целият град, цяла България, целия народ. Това не е обвързано с нейно участие като представителна роля в шествието. Да, тя решава да върви няколко стотин метра пред Гвардейския представителен духов оркестър. Но ние я приканихме да мине назад, защото си имаше ред.

Агресията, желанието да оклеветиш, да омаскариш, да злепоставиш е присъщо за тези хора, които се оплакват, че са винаги мразени и неразбрани. По времето на шествието имаше човек, който искаше да влезе в саморазправа. Той провокираше хора от нашето шествие, искаше да се сбие с тях.

- Хората от прайда смятат, че са мразени ли?

- Смятат, че са дискриминирани. Това може би е следствие на комунистическия режим, на закони, които са били преди. Но сега залитат в другата крайност. Опитват се да се борят за толкова много права, че и педофилите да имат права. И тяхното да е любов.

- Всеки има право да бъде различен. Въпросът е да не отрича правото на другия да бъде различен. Недопустимо е да се проявява агресия срещу Шествието за българското семейство. Никой от вас не е отишъл да попречи на другото шествие. Всички това не е ли белег за изключителното разделение на обществото ни?

- Да, всеки може да бъде различен дотолкова, че да спазва законите в тази държава, дотолкова, че да не развращава народа, да не съблазнява децата, да не ги тласка към насилие, към разврат. А те искат да имат контрол над децата. Искат да развратят поколение след поколение. Между другото, в Испания баща българин ми разказа, че ако той не разреши на детето си да си смени пола, тласкано от цялата тази джендър-идеология в училищата, те имат право да го изземат от него. Т.е. децата биват изземвани от родителите, когато родителите се противопоставят на това те да бъдат осакатявани. Отделно всички тези интервенции струват пари. Тоест някои печели от тази идеология.

- Да, розовите балончета са си розови балончета, но сянката на Петрохан виси

- Сянката на Петрохан виси, да. Това са секти, това са, за съжаление, педофили.

- Но знаем, че Иисус на много места говори за децата в Библията. Един от стиховете е, че който съблазни едно от тези малките, по-добре да му окачат воденичен камък на шията…

- …и да го хвърлят в дълбините на морето.

- Тези джендър политики се натрапват на децата. А те, невинаги имат механизма и възможността да преценят, да отсеят какво им се казва. Как можем да ги предпазим. С какви духовни оръжия трябва да се снабдим?

- Точно така. Нашата война не е срещу плът и кръв, а срещу поднебесните сили на злото и злобата. Виждате колко силно бе желанието да се въведе тази джендър-пропаганда в училището отново - от ПП-ДБ, специално госпожа Белобрадова. Хората имат някакви началници. Това им е мисълта: да развращават децата. Те смятат, че по този начин ги обогатяват. Правят ги по-толерантни към различните, а стават…

- …лесни за манипулиране.

- Ние не осъждаме личността, а тяхното поведение на развала и на желание да деградират всички около тях. Пред храм- паметника „Св. Александър Невски“, точно един ден преди нашия концерт с Валя Балканска, представителите на тази идеологическа общност се съблякоха по изрязани гащи и сутиен. Това беше в пъти по-голям скандал от това, че са забелязали княгинята на Шествието за семейството.

- Независимо от тази битка, която се води в момента между светлината и мрака, българите какви са? Вярвате ли в изконните нравствени качества на българите?

- Душата на българина е християнка. Душата на всеки човек е християнка като цяло. Православните хора в България не са нихилисти. Те не са топлохладни. Знаете ли, чух, че гърците се обаждат и поздравяват нашите политици за тази смелост да устояват морално, защото Гърция загуби битката. Българите са верни на Христовия закон и завет, защото цивилизационният избор за България вече е направен. Ние сме православна държава с вярващи хора, а не сме безразлични и овцедушни, водени от някакви вълци в овчи кожи, поданици на европейския соросоиден мракобесен строй. Не сме. Има си либерали, които явно искат нашият град да заприлича на Содом и Гомор, каквито са в момента и Берлин, и Мадрид, и всички от тези разградени крепости на някога на европейската християнска цивилизация.

- Казахте бизнес…

- Това си е бизнес, отвсякъде е бизнес.

- Разкажете повече

- Всичките гей-паради са бизнес. Те винаги са финансирани от множество спонсори, на първо място, разбира се, „Дурекс“. Нашето събитие е финансирано от една компания. Заедно с някои по-малки спонсори. Защото за нас това е чест. Трябва да има отпор на греха.

- Знаете, че от 15 години развиваме нашата кампания „Чудесата на България“. Казахте, че българинът е християнин в душата си. Но преди това той е тракиец. Вярвате ли в теорията, че тук е била духовната сила в античността и че земите на България винаги ще бъдат духовните и няма да позволят на мрака да се засели трайно?

- Вярвам, че тези земи са наистина специални в своята история. Св. Апостол Павел идва на европейския континент, съвсем близо до България. Той акостира в Кавала. Знаем, че Св. Апостол Андрей е минавал по българските земи. Намериха мощите на Св. Йоан Кръстител на остров Свети Иван край Созопол. Въпросът е не само да стъпваме на тази наша красива памет, но и да я живеем. Трябва да си спомним кои са тези личности, какво са ни завещали. Искаме и да приличаме на някои от тях. Какво би казал свети благоверен цар Борис Михаил за това безчестие, за състезанията по безчестие, на които се радваме, че сме спечелили. България има нужда от честните, достойни, почтените хора и добри професионалисти.

- Виждате ли надежда в младите хора? В учениците?

- И как успявате във времената на TikTok да ги увлечете, да ги привлечете към светлината?

- Смятам, че учениците, особено когато са първи, втори, трети клас, са изключително чисти души. Всяко едно дете е неопетнено от този мрак на греха. И ние просто трябва да им даваме точната духовна храна. Пак ще кажа, културата чрез изкуство е съществено важна. Музика, филми, изобразително изкуство - да ги тласкаш към съзиданието. Да могат да творят, да участват в конкурси за семейството, да нарисуват картина за семейството, за Възкресение Христово, за 24 май. За да мислят в тази посока.

- В това изкуство да сложим и архитектурата. Как Вие вплитате Божите символи във Вашите сгради? И какво означава това?

- Никога не си позволяваме да рекламираме нашите сгради чрез писания от Библията или от някоя прича. Ние ги изписваме в сградите, защото вярваме, че когато човек мине и се загледа в конкретен цитат, това осмисля неговото ежедневие, дава му сила.

На наши сгради и комплекси обикновено даваме имена, които са свързани с нашата вяра и с библейската история. Например, новият ни комплекс ще бъде кръстен Фотиния. Света Фотиния е самарянката, която се свързва с Господа Исус Христос при Иакововия кладенец и на която Господ казва: Ето аз ще ти дам жива вода, от която ти няма да ожаднееш. И тя съзира в него Спасителя. Накрая става посветена християнка и умира заради вярата си по времето на гоненията на император Нерон. Фотиния е и вечно зелен храст. Много красив. И затова, тъй като този комплекс е до езеро и линейния парк на кв. „Манастирски ливади“ - има и вода, и богата растителност, свързваме името с Фотиния, която е и библейски персонаж, но и този вечнозелен храст.

- Какво ще представлява музеят на православната култура, който ще направите в друга Ваша сграда – „Златен век“?

- Този музей е кръстен на свети цар Борис Михаил, ще съгранява копие от печата му. Ще има множество картини на духовна тема, макети на храмове. Ще има голяма зала за събития на духовна тема, за беседи, за концерти. Разбира се, и ще има място за излагане на икони. Ще има и параклис. Това ще е музей, който разказва за нашата православна история.

- Казахте, че сте в организацията на Шествие за семейството, защото искате заветите на предците да бъдат изпълнени. Казахте, че с духовните образи на сградите искате да дадете сила. За финал – как да се върне вярата там, където я няма или там, където имат нужда от нея в момента, за да решат хората дали са на едното или на другото шествие?

- В Свещеното писание е казано и това са думи на нашия Господ: който не е с мен е против мен. Който не събира с мене, той разпилява. Трябва да изберем отбор, страна. В случая, тези две шестия не се сблъскват физически, но духовно има сблъсък. В единия случай имаме толериране, изява и гордост с греха, а в другия - ние осъзнаваме нашата греховност. Нека да изберем страна. Ние сме избрали страната на онова, което е благословено и установено от Бога още в рая, когато той благослови първите хора, Адам и Ева, да се плодят, да се множат и да пълнят земята.

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