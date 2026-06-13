Епископ Йоан освети галерия "Св. Йоан Рилски" и изложбата "Святост"
За първи път се представят акварели от колекцията на арх. Пламен Пламенов Мирянов
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За първи път се представят акварели от колекцията на арх. Пламен Пламенов Мирянов
Фондация "Нашият дом е България" ви кани на театрална оратория „От Вода и Дух”, концерти, богословски беседи и езда с коне в Плиска от 2 до 4 май