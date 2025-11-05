Епископ Йоан освети галерия "Св. Йоан Рилски" и изложбата "Святост"

В навечерието на деня на народните будители, който по стар стил е и празника на Св. Йоан Рилски, Негово Преосвещенство Браницки епископ Йоан – първи викарий на Софийския митрополит освети обновената галерия на Дом на културата „Средец", наречена на името на небесния отец и покровител на българите „Св. Йоан Рилски".

Той пожела на галерията, кръстена на светеца, да бъде дом на дела, които наистина да свързват „нашия живот със светостта, така че в нашето забързано, механично и злободневно ежедневие да отделим време за нещо смислено, което обаче не само е душевно, но и във вечността, защото културата може да помогне много в това онези непреходните истини, които ни е дал нашия Спасител, да достигнат до много повече хора.“

В събота, от 17:00 часа ще се състои и официалното откриване на изложбата „Святост - духовни огнища на вярата в България и Света Гора". В нея за първи път се представят пред широката общественост акварели от колекцията на арх. Пламен Пламенов Мирянов, които са създадени по време на два международни пленера „Света Гора - Градината на Божията майка 2025", състояли се септември и октомври тази година, както и от международен симпозиум на акварела „Пламен Мирянов" - България 2025. Автори на творбите са световно известни майстори на акварела: Амит Капур (Индия), Игли Арапи (Италия), Игор Юрченко (Украйна), Краси Тодоров (България), Мункбатар Суренцесег (Монголия), Прафул Савант (Индия), Светлин Софрониев (България), Селма Тодорова (България), Сергий Лисий (Латвия), Фоти Клогери (Гърция) и Хуан Сатурио Сантос (Испания).

Посетителите на изложбата ще имат възможност да видят творби, които са рядкост в света на акварела, където стандартът за голям формат е 56х76 см. На място, в Зографския манастир, авторите създадоха творби с размери 140х100 см и 120х90 см – несъмнено предизвикателство за организаторите Фондация „Нашият дом е България“ и Фондация IWS Bulgaria. Наред с портретите на Св. Паисий Светогорски и архимандрит Амвросий, акварелите разкриват моменти от живота и историята на монасите в Света Гора, както и красотата на избрани духовни огнища на вярата в България – Рилски манастир, Дряновски манастир, златната църква в Преслав, и други.

Изложбата в галерия „Св. Йоан Рилски“ ще бъде отворена за посещение до 28.11.2025 г. в Дом на културата „Средец“ на ул. Кракра 2А.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com