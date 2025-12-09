Почитаме велика светица! Черпят красиви имена

На днешния 9 декември православната църква чества зачатие на св. Анна, майка на Богородица. Имен ден празнуват Ана, Анна, Анка, Ани, Янко, Янка.

Св. Анна се смята за покровителка на брака, семейството, майчинството, закрилница на девиците, вдовиците и бременните жени.

Според библейския разказ Анна и нейният съпруг Йоаким, които нямали деца близо двайсет години, били посетени от ангел, който им съобщава, че ще бъдат дарени с наследник. Анна обещава да посвети детето си на служба на Бог и на 3-годишна възраст Мария е отведена във Втория храм.

Източноправославната църква приема св. Анна през VI век, като тя и Йоаким са наричани свети и праведни богоотци. В Римокатолическата църква едва през XIII век е приета Анна, а официално е канонизирана през 1854 г.

Българската православна църква отбелязва зачатието на св. Анна на 9 декември, а нейната смърт – на 25 юли.

Народът почита деня и като празник на врачките.

Нощта, предхождаща празника, е време на заклинания, прокоби и магии. През нея магьосници, вещици и врачки най-лесно установяват връзка с дявола, мъртвите и демоните. Те се появяват около огъня като мушици. Затова стопаните палят пред всяка врата огън с тор, ръсят пепел и просо около стопанските постройки.

Момите посаждат пшеница в гърне и топят клонки от вишна или ябълка във вода и ги оставят край огнището. Ако до Нова Година пшеницата поникне и клонките се разлистят, момата ще се омъжи през следващата година, и то за добър момък.

Поверията твърдят, че в тази нощ черните магии „хващат“. Затова строго се спазват различните забрани: жените не работят нищо, не бива да пипат вълна, за да не се разболеят децата и добитъкът; мъжете не бива да излизат от селото, защото по поляните играят самодивите и видят ли мъж, отвличат го.

