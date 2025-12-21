Тези думи на Васил Найденов шокираха всички

Легендата на българската поп музика Васил Найденов направи шокиращо признание. В ефира на Нова телевизия той направи откровена изповед за живота си.

Легендарният певец, че новината за смъртта му не е предизвикала емоция.

"Грехота е да кажа – когато е починал баща ми, аз по-късно разбрах… Нищо не усетих. Ама абсолютно нищо. Грехота е", признава той за шок на мнозина.

Певецът обясни, че родителите му не са живели заедно, а отсъствието на бащата е оставило трайна празнина.

"Когато се срещнахме за първи път – нищо не почувствах. Майка ми беше силен човек. Показала е, че може да се справи сама. Несходство на характерите ги е разделило."

"Групарите си падат по по-свободни сексуални отношения. Авантюри имах непрекъснато. Има хора, които те харесват и те следват навсякъде", заявява той. И признава в добавка, че не се вписва в клишето за светския живот.

"Мразя вечеринки и коктейли. Няма какво да си кажеш с хората. Човек сам може да си изкара много по-добре – с книга… или дори гледайки порно", казва Найденов с типичния си ироничен тон.

Колкото до любовта и личния си живот, Васил Найденов залага повече на философията.

"Хубаво е човек да е влюбен непрекъснато. Опитвам се. Но колкото повече мислиш трезво, толкова по-малко си влюбен." И нямаше как да не спомене една от емблематичните си песни "Болката отляво" - като пример за изкуство, което първоначално не е било разбрано, но е намерило пътя си с времето и благодарение на интернет.

