Васко Кеца проговори за баща си, когото срещнал на 30 в цирка
На 76 той разказва за детството, живота на сцената, аритмията и моментите, в които „нямаш право да мрънкаш“ пред публиката
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На 76 той разказва за детството, живота на сцената, аритмията и моментите, в които „нямаш право да мрънкаш“ пред публиката
Певецът призна защо оставил парчето да „отлежи“ и как една фраза се превърнала в неговия нов припев
Разказват за чудесата в живота си
Певицата говори за приятелствата, загубите, семейството
Свързано е с професионалните ангажименти
Легендарният певец направи откровена изповед за живота си
Легендата на българската музика разкри труден момент от живота си
Емблематичниятг певец с разкрития за живота и славата
Певецът демонстрира отлично чувство за хумор
Стефан е изключителен, предпочитам да мълча, каза Васко Кеца
Скандалът в родната естрада трещи
Комплексът ще работи активно и през месец септември
Легендарните братя също са ощетени от голямата кавга
Една песен скара най-големите в естрадата ни
Приятел от детинство се изправи срещу Васил Найденов
Много сме щастливи, че се докоснахме до такава звезда, казаха близнаците
Раздадоха Годишните музикални награди на БГ Радио
Автор на текста на общата им песен е Васил Найденов
Васко Кеца обещава концерт, който ще остави публиката без дъх
Това е моето участие в интернет, казва легендарният певец