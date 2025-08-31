Васил Найденов с емоционално признание за Стефан Димитров

Скандалът в родната естрада трещи.

Жалко е, че стигнахме дотук със Стефан Димитров! Така легендарният Васил Найденов коментира в навечерието на 75-годишнината си скандала между него и композитора Стефан Димитров, с когото са приятели и заедно творят хитове от десетилетия.

"Първоначално бях, меко казано, учуден. Даже мислех, че е някакъв майтап. Обаче се оказа, че не е майтап, за съжаление. Но всеки има право на избор как да работи, как да реагира. Никой няма право да вменява вина на някого. Времето ще покаже за какво става дума."

Така Найденов, носител на извънредната награда на Бг радио - „Най-обичан български поп изпълнител на всички времена", коментира за "България Днес" нападките на композитора Стефан Димитров, който публично и чрез медиите му забрани да пее песните му. А причината двамата творци да се скарат е авторството на песента „Там на завоя", която Найденов отскоро изпълнява в дует с братя Аргирови.

И въпреки 50-годишното творческо партньорство и приятелство, които свързват двете музикални легенди, Стефан Димитров изригна: "20 песни съм му написал. Забранявам му да ги пее. Не желая да чувам гласа му в моите песни". Според композитора той е написал музиката за "Там на завоя", а Васил Найденов си е позволил да си припише авторство.

Юридическият екип на Найденов обаче излезе с официално изявление, според което възнагражденията към композитора са изплащани през "Музикаутор" - най-голямата организация за авторски права - и изпълнителят на песните няма нито правото, нито отговорността да събира и урежда отчисления като дължим хонорар към автора на песните.



"Аз в случая съм извън играта, защото не съм правист, а става дума за правни закони, от които не разбирам. Аз и така съм възпитан - да не се занимавам с неща, от които не разбирам", призна Васил Найденов и уточни: "Такъв съм си, като не разбирам от астрономия, кибернетика, сексология, не пипам там. Големият проблем на българина е, че се опитва да разбира от всичко".

