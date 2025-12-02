Страхотна новина за легенда на световното кино

Брижит Бардо напусна болницата Сен Жан в Тулон. На 30 ноември тя се върна в любимия си Мадраг, след като две седмици бе под медицинско наблюдение.

„От неделя тя си почива и възстановява силите си“, споделя съпругът ѝ Бернар д'Ормал.

На 27 септември, в навечерието на рождения си ден, Брижит Бардо бе хоспитализирана за сериозна операция.

Тя излезе от болницата в средата на октомври, но трябваше да се върне в Тулон в средата на ноември за различни контролни прегледи след операцията. Те продължиха две седмици.

