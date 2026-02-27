Крисчън Бейл и Лео ди Каприо: Кой ще е ченгето и кой крадеца

Двама от най-красивите и талантливи актьори на планетата ще се съберат в култов екшън.

В скорошно интервю с Джейк Хамилтън за подкаста „Добър ден Чикаго“, Крисчън Бейл разкри: „Мисля, че скоро ще се върна в Чикаго за втората част на „Жега“.

Това ще бъде поредна колаборация между Бейл и Ман. Бейл участва в ролята на агента на ФБР Мелвин Първис в криминалната драма на Ман от 2009 г. за ерата на Голямата депресия „Обществени врагове“. В момента той се подвизава като чудовището на Франкенщайн във филма на Маги Джиленхол „Булката“, който ще излезе по кината на 6 март, а също така ще участва и в ролята на собственика на Оукланд Рейдърс Ал Дейвис в спортния биографичен филм на Дейвид О. Ръсел „Мадън“.

„Жега 2“ е базиран на едноименния бестселър от 2022 г., на който Ман е съавтор с Мег Гардинър. Романът е едновременно предистория и продължение на „ Жега“ от 1995 г., в който престъпниците Нийл Макколи (Робърт Де Ниро) и Крис Шихърлис (Вал Килмър) се изправят срещу детектива от полицията на Лос Анджелис Винсънт Хана (Ал Пачино) по улиците на Лос Анджелис. Романът изследва срещите на триото с психопатичния престъпник Отис Уордел, след което се пренася в годините след оригиналната история на „Жега“. Там Шихърлис, единственият оцелял от бандата на Макколи, започва нов живот, но не може да избяга от призраците на миналото си. Както Бейл, така и Леонардо ди Каприо вече потвърдиха участието си във филма. Засега непотвърдени слухове впрягат в каста актьори като Адам Драйвър и Остин Бътлър. Снимките на филма трябва да започнат тази година, съобщава "Фрог нюз".

