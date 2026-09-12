Крисчън Бейл и Лео ди Каприо: Кой ще е ченгето и кой крадеца
Снимките започват тази година
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Снимките започват тази година
Това ще е първата му роля в супергеройски филм, откакто изигра Батман
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Бившият Батман преговаря за роля в „Тор 4“
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Британският актьор Крисчън Бейл получи главната роля в биографичния филм за Енцо Ферари. Официална дата за премиерата все още няма. Режисьор на продук...
Лос Анджелис. Британският актьор Крисчън Бейл се отказа да изиграе ролята на Стив Джобс в биографичен филм, съобщи АФП. След дълги преговори и вътрешн...
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