Николай Панайотов сътвори Машина за целувки

Изложба по повод 70-годишнината на художника Николай Панайотов очертава траекторията на едно дълго пътуване, в което реалността винаги е била само отправна точка. „Лунатично“ е заглавието на експозицията в Квадрат 500, чието откриване е на 5 март. Тя събира ключови за автора теми, образи и нагласи, които определят неговия визуален свят: свободата на въображението, отказа от канона, ироничния поглед към историята и неизменното усещане за полет.

Заглавието „Лунатично“ е заимствано от серия картини на художника и едноименния текст към нея – хибрид между абсурден разказ, личен манифест и мит, които са ключ към разбирането на цялостното творчество на Николай Панайотов.

Изложбата не цели ретроспективно изчерпване, а кани зрителя да навлезе в пространство, в което рационалното отстъпва място на интуитивното, а образът функционира като носител на смисъл отвъд буквалното. Специално за настоящата изложба е създадена 10-метровата картина „Машина за целувки“ – своеобразен контпрапункт на показаните в една от залите произведения от началото на 1990-те.

Стилът на автора се отличава със специфичен композиционен строеж, повече с монументално, отколкото с кавалетно звучене. В творбите на Николай Панайотов фигури, животни и предмети съжителстват в съчетания, които изглеждат едновременно абсурдни, но и някак неизбежно свързани.

В изложбата са включени и произведения, създадени през лятото на 2025 в Севлиево. Чрез живописна намеса върху вече съществуваща форма на санитарна керамика художникът изгражда диалог между индустриалното и жестовото, между готовия обем и свободната рисунка. Куратори са Боряна Вълчанова и Весела Христова-Радоева.

