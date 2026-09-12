Николай Панайотов сътвори Машина за целувки
Изложбата в Квадрат 500 е за 70-годишнината на художника
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Изложбата в Квадрат 500 е за 70-годишнината на художника
Трине Лизе Недреас гостува в София с уникални видеа, аплодирани по цял свят
Ана Михайлова избра „Корсет“ и „Любов в пустиня“
По този начин бе завършена композицията и концепцията, представяща експонати от музея в уголемен размер
Тя ще бъде открита от 5 декември
След 70-дневна карантина отново можем да разгледамеглаголицата
Грандиозната експозиция за 130 години от рождението на големия Константин Щъркелов ще продължи до 14 юни
Експозицията ще продължи до 27 май
300 произведения в експозицията „Russia: Royalty & the Romanovs“ в "The Queen's Gallery"
“. В него участват скулптори от 7 държави - България, Холандия, Литва, Латвия, Финландия, Украйна и Русия
Планетарно шоу разкрива тайните на Слънцето
Президентът на Бундесрата Йозеф Салер, българският посланик в Австрия Елена Шекерлетова и министър Вежди Рашидов откриха изложбата в "Дом Витгенщайн"
"Класиката е жива" е логото на уникалната експозиция с творби на стари майстори, която легендарната столична галерия "Драка" представя от днес в салон...
Уникалната експозиция "We love shoes" с обувки, сътворени от световните дизайнери Маноло Бланик, Джими Чу, Кристиан Лубутен и Вивиан Уестууд, гостува...
Експозицията „Благоевград – поглед в миналото" ще бъде представена по повод 103 години от освобождението на Горна Джумая /б.а. – старото име на Благо...
На Първи юни Художествена галерия „Станка Димитрова" Кърджали представи 17 творби на Любен Зидаров, един от най- добрите български илюстратори. Експоз...
Царете се превръщали в богове като пиели вино от златни ритони и фиали Най-прочутите тракийски съкровища на България ще блестят в Лувъра от 15 април....
"Шипка" 6 представя колекция от живопис и графики за 110 години от рождението на артистаЧетките плачат за мен, не мога да остана депутат, казва големи...
Впечатляваме в Париж с 1628 от чудесата на траките
Смолян. Експозиция от 777 камбани ще бъде открита на 11 април в Родопски драматичен театър "Николай Хайтов" в Смолян. Експонатите са от личната колекц...