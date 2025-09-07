Коне и обръчи в галерия "Доза"

Трине Лизе Недреас, един от най-интересните визуални артисти в Европа, гостува със зрелищната експозиция „Ритъм“ в столичната галерия „Доза“. Художничката показва уникалните си клипове „Расе“, аплодирани по цял свят. Видеото с жената, която върти обръчи до безкрайност, преди време провокира истинска сензация на Таймс скуеър в Ню Йорк, коментира международният куратор Стефан Стоянов, който наскоро представи художничката в Инсбрук. Тя гастролира от Ню Йорк до Mori Art Museum в Токио, от PS1 MoMA до Kunstwerke в Берлин и MACRO в Рим, казва галеристката Милена Едвиг.

Героите в „Расе“ се стремят към крайни постижения, към надмогване на самите себе си. „В устрема към граничното, към върха, към извънредното обикновено се опитваме да преодолеем страха от смъртта“, казва Трине Лизе Недреас. Самотни изпълнители, отдалечени от своята публика и сцена, обитават екрана, погълнати от акта, в който са се усъвършенствали години наред. Недреас приближава камерата до техните жестове, белези и несъвършенства, така че тялото и самата филмова материя започват да носят едно и също: времето.

Шефът на „Софийска вода“ Франсоа Деберг, галеристката Милена Едвиг, бизнес дамата Милена Деберг и международният куратор Стефан Стоянов в „Доза“

Монтажът върху двата екрана е супер атрактивен, асоциативен и разкъсан - редува дишащите ноздри на кон, ръце, опъващи въже, жена, която жонглира, и лодка, която се бори да задържи хоризонта. Фрагментите се свързват чрез ритъм и жест, чрез повторения, които искат да се прекъснат.

Рисунките "Noise Drawings" пък произлизат от манипулирани звук и сигнал, преведени в осезаем регистър. Те въплъщават напрежението между безредие и система: нашата склонност да четем абстракцията, да разпознаваме форми, да търсим смисъл, да виждаме закономерности там, където първоначално сякаш има единствено смущение. Платното "Tangled Drawings" превръща това изследване в метафора на тялото: възелът е едновременно препятствие и възможност. В него се събират страх и надежда, задънена улица и път напред. Проследяването, разхлабването, дърпането и отново преплитането са бавен танц на намиране: връзки, решения, освобождаване.

Трине Лизе Недреас работи с различни медии - от рисунка, скулптура и фотография до филм, но именно нейните филми са тези, които най-силно бележат съвременното изкуство със своята едновременно обезпокояваща и съблазнителна сила. Те изваждат на повърхността човешкото желание да владеем, да подреждаме, да измисляме, да търсим ред и принадлежност в непрестанно движещия се свят. Изложбата "Ритъм" продължава в галерия "Доза" до 27 септември.

Работите на Недреас са част от големи частни и публични колекции. След години в Лондон и Берлин, днес художничката живее и работи в родния си Берген.

