Ключова промяна в Гърция. Засяга и българите, пътуващи натам

Пътната полиция в Гърция информира за промени, въведени от днес по контрол на трафика в град Солун и околностите, предаде БНР.

В центъра на града има пълна забрана за паркиране, налагат високи глоби на нарушителите.

Около катедралата “Св. Димитър Солунски“ пътищата са блокирани и не се допуска движение на автомобили. Дори магазините зареждат само вечер.

Извънредните мерки се въвеждат не само за празника на Свети Димитър, но и за националния празник ОХИ, който е на 28 октомври.

В отсечката от Солун до Неа Муданя на Халкидики военни части правят репетиция за парада. Пътува се по обходен маршрут.

Увеличена е също охраната на всички църкви и манастири.

От днес след обяд се очаква засилване на пътния трафик към граничните пунктове с България, предупреждават от полицията. Съгласно информация на туристическите агенции много гърци са избрали да пътуват до България през почивните дни.

