Заради радиацията. Появиха се невиждани неща в Чернобил

Изумителни видове се появиха в Чернобил.

„Бързо еволюиращи” кучета и жаби, които променят цвета си, са някои от странните мутации при животните, наблюдавани в радиоактивната зона на Чернобил почти 40 години след ядрената катастрофа, пише The Mirror.

Учените продължават да изучават ефектите от радиоактивното замърсяване в 19-милната зона за изключване около взривената атомна електроцентрала в Украйна, като от 1986 г., когато районът е бил изоставен, се наблюдават редица интересни промени в биологията на животните сред местната дива природа.

Няколко „горещи точки“ в близост до реактора, като например купчината от разтопен радиоактивен материал, наречена „слоновата крака“, остават достатъчно силни, за да доставят смъртоносна доза радиация само за 300 секунди.

Смята се, че около 90 000 души са починали от рак или други заболявания, причинени от катастрофата в Чернобил, а животни, птици и насекоми също са били засегнати по странни и необичайни начини – като мястото сега представлява уникална възможност за изследване на ефектите от радиацията върху дивата природа в продължение на няколко поколения.

Едно от последните открития е свързано с източната дървесна жаба (Hyla orientalis),

която обикновено е с ярко лимоненозелен цвят.

Изследователи, работещи в зоната за изключване, забелязаха, че много от тези жаби са станали черни като катран – признак за бърза еволюционна адаптация, известна като меланизъм.

Смята се, че по-тъмните жаби са се адаптирали по-добре към първоначалния взрив с висока радиация през 1986 г. от зелените си събратя, предавайки тази защитна черта на потомството си.

Стотици диви кучета, предимно потомци на домашни любимци, изоставени по време на евакуацията през 1986 г., също живеят в зоната.

Мащабно генетично проучване, публикувано през 2024 г., установи, че кучетата, живеещи в близост до електроцентралата, са генетично различни от кучетата, живеещи само на 10 мили разстояние в град Чернобил, като разликата се дължи на екстремна естествена селекция, причинена от радиацията, опустошила местното население.

Странни фотографии на „сини кучета“, заснети в района на Чернобил, се разпространиха в интернет тази година, макар че по-късно се установи, че причината за това е изтичане от химическа тоалетна, а не мутации.

Chernobyl weird mutations include colour-changing frogs and 'evolving' dogshttps://t.co/BZ771bPbOG pic.twitter.com/gisj5HcSw1 — The Mirror (@DailyMirror) December 7, 2025

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com