Не тормозете Спешна помощ за елементарни неща!
За това призова говорителят Катя Сунгарска
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За това призова говорителят Катя Сунгарска
Учените продължават да изучават ефектите от радиоактивното замърсяване
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Най-важно е "производството" на хора - качествени и можещи, смята учителят по физика
Решението, базирано на технологията Narrowband Internet of Things, позволява обмен на информация между голям брой устройства и вече е внедрено в някол...
Режисьорът с български корени Тед Кочев е сред големите имена в Холивуд. Създателят на "Рамбо: Първа кръв" е работил с Джийн Хекман, Ник Нолти, Джейн...
Рана Дасгупта е индийски писател. Роден е в Англия, в момента живее в Делхи, а след престоя си в България написа виртуозния роман "Соло". За книгата,...
Полет MH17 на малайзийските авиолинии, който е летял от Амстердам до Куала Лумпур, се разби вчера около 17 часа българско време на 60 км от руската гр...