Кошмарът в Чернобил! Тревожни новини
Трети ден светът стои на нокти
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Трети ден светът стои на нокти
Дрон подпали адски пожар в забранената зона
Липсата на информация е била голям риск
Изследване на проф. Димитър Вацов хвърля светлина върху действията на властта
Войни, енергийна криза и нуждите на индустрията връщат ядрената енергия в центъра
Що е то "морален дебилизъм"
Повредата, нанесена от руски дрон, е довела до загуба на безопасност
Учените продължават да изучават ефектите от радиоактивното замърсяване
Те е загубила основните си функции за безопасност
Целият свят говори за явлението
Това е още един от аргументите този ужасяващ конфликт да приключи възможно най-бързо, изтъкна вицепремиерът
Намерен е благодарение на животни
"Гардиън" направи големи разкрития
Оставил е предсмъртно писмо
С разказа си за бебетата след ядрената авария
Резултатите са публикувани в списанието Science Advances
Анкара подкрепя Украйна и също така полага усилия за прекратяване на войната по дипломатически път, каза президентът след срещата в Лвов
Руснаците са прибрали от Чернобил уникално оборудван
Убийствена радиация там още 24 000 години
700 квадратни метра за 10 евро на месец