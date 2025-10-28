Мистерия в Чернобил. Появи се нещо невиждано /СНИМКИ/

Необичайно явление тревожи доброволците, които се грижат за животните в забранената зона около Чернобил. Групата „Кучетата на Чернобил“ съобщи за появата на няколко кучета със синкав цвят на козината – феномен, който се наблюдава за първи път от ядрената катастрофа през 1986 година.

Организацията, филиал на неправителствената фондация Clean Futures Fund, публикува видео, в което ясно се виждат няколко глутници кучета, а едно от тях е напълно синьо.

„Не бяха сини миналата седмица. Не знаем причината и се опитваме да ги уловим, за да разберем какво се случва“, обясняват доброволците.

Според тях най-вероятно животните са влезли в контакт с химическо вещество, което е оцветило козината им, но въпреки тревожния вид, кучетата изглеждат здрави и активни.

Наследници на изоставените след аварията животни

След трагичния взрив на 26 април 1986 г., който доведе до най-голямото радиоактивно замърсяване в историята, жителите на Припят и околните села са евакуирани за часове. Домашните им любимци обаче остават.

От тях произхождат днешните 700 кучета, които обитават 18 квадратни мили в т.нар. Чернобилска забранена зона.

От 2017 г. „Кучетата на Чернобил“ осигуряват на животните храна, медицинска помощ и ваксини. Макар да живеят в среда, където нивото на радиация е шест пъти по-високо от допустимото за хора, много от тях успяват не само да оцелеят, но и да се размножават.

Учени: кучетата може би са се адаптирали генетично

Изследвания на екип от Колумбийския университет в САЩ показват, че кучетата в зоната са развили генетични мутации, които ги правят по-устойчиви на радиация, тежки метали и токсини.

Ученият Норман Дж. Клейман, който ръководи проекта, обяснява:

„По някакъв начин две малки популации кучета успяха да оцелеят и да се адаптират в тази силно токсична среда.“

В лаборатории в САЩ са анализирани 116 кръвни проби, от които са идентифицирани 400 генетични отклонения и 52 гена, вероятно свързани с адаптацията към замърсената среда.

Възможно ли е радиацията да е променила цвета им?

Макар в социалните мрежи да се появиха спекулации, че синият оттенък може да е резултат от мутации, експерти отхвърлят подобно предположение.

„Няма данни радиацията да причинява промяна в цвета на козината. По-вероятно е кучетата да са се докоснали до медни или кобалтови химикали, които се използват в индустриални зони“, посочват от организацията.

Други предполагат, че животните може да са спали върху замърсена почва или отпадъци от старата фабрика в близост до зоната на отчуждение.

„Сините кучета“ – символ на оцеляването

Явлението със сините кучета привлече вниманието на медиите по целия свят, но за доброволците в Чернобил това е поредното напомняне за устойчивостта на живота дори в най-враждебната среда.

„Те са нашият жив тест за надежда – показват, че природата винаги намира начин да се възстанови“, казват от „Кучетата на Чернобил“.

Планира се животните да бъдат уловени, изследвани и изкъпани, за да се установи дали синьото е резултат от външен химикал или по-дълбоки биологични процеси.

Живот след апокалипсиса

Днес в зоната около атомната централа природата процъфтява. Вълци, лосове, лисици и стотици птици живеят редом с потомците на домашните кучета, превърнали се в символ на оцеляването след човешка катастрофа.

Сините кучета на Чернобил може и да изглеждат като нещо от научна фантастика, но за учените те са живо доказателство за способността на живота да се адаптира – дори след ядрен апокалипсис.

