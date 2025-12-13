Ясна е съдбата на най-любимото шоу на българите!

Радвай се, народе! „Като две капки вода“ отново ще има! На хоризонта се очертава 14-и сезон, който ще се излъчва през пролетта, както обикновено.

Това стана ясно, след като две от предаванията на телевизията, в чийто ефир се подвизават „Капките“, дадоха фира, тъй като не се намериха достойни участници. Едното е с продуценти Иван и Андрей и се казва – „Борба до ключ“, а другото „Женени от пръв поглед“.

До скоро се очакваше, че те ще заменят шоуто за имитатори, но тъй като това не се случи, „Капки“ все пак ще има!

„Като две капки вода“ е едно от любимите телевизионни предавания на зрителите. Шоуто за имитации спечели сърцата на много хора, а всеки сезон предизвиква бурни реакции в социалните мрежи.

Феновете на предаването очакват с нетърпение да видят кои родни популярни личности ще влязат в новия сезон в ролята на различни музикални звезди. В публичното пространство се появи информация, че следващото издание ще има нови водещи, но засега те остават в лицето на Димитър Рачков и Герасим Георгиев-Геро.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com