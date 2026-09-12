НОИ излезе със стряскащи данни за българите
Почти всички се осигуряват на минимална заплата
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Почти всички се осигуряват на минимална заплата
На 76-годишна възраст почина обичаният актьор Кадир Инанър
Кои сънародници нарече малоумници
За така наречената „имиграция към социалните системи“,
Това е нямало как да се размине
Атаката е от местни националисти
Скандал след скандал заради банкнотата
Може ли да има реална причина за подобно нещо?
Взето е решение за предаването
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Какво коментираха брокерите
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Властите със специално предупреждение
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