Отиде си турска кинолегенда, много обичана от българите

Турция се прости с една от най-големите си кинолегенди. На 76-годишна възраст почина обичаният актьор Кадир Инанър, чиито филми десетилетия наред се радваха на огромна популярност не само в Турция, но и сред българските зрители.

Тъжната вест беше съобщена, след като президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган изрази съболезнования към семейството, близките и почитателите на големия артист.

„С дълбока тъга научих за кончината на един от доайените на турското кино Кадир Инанър. Изказвам искрените си съболезнования на неговото семейство, близките му, почитателите и цялата художествена общност“, заяви турският държавен глава.

Загуби тежката битка с коварно заболяване

През последните години Кадир Инанър водеше продължителна борба със сериозни здравословни проблеми. На 14 май той беше приет по спешност в болница с тежко възпаление на белите дробове. В продължение на шест дни лекарите се бориха за живота му в отделение за интензивно лечение, след което той беше поставен на апаратно дишане.

По-късно лечебното заведение съобщи, че актьорът страда от напреднал рак на белия дроб. Състоянието му се усложни от тежка дихателна недостатъчност, остра бъбречна недостатъчност и впоследствие настъпила недостатъчност на няколко жизненоважни органа.

Кадир Инанър издъхна снощи в 18:05 часа. Още през 2024 година той беше приет в болница след образуване на кръвен съсирек в мозъчен кръвоносен съд и дълго време се възстановяваше.

Семейството преживя две тежки загуби само за три дни

Драмата в семейството се задълбочи, след като едва три дни преди смъртта на актьора почина и неговата сестра Алтун Аръджа на 95-годишна възраст. Тя беше погребана в родния си град Фатса.

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