Истина ли е. Българите напускат Германия!

Oчертава се нова тенденция на завръщащи се българи - висококвалифицирани хора, които напускат Германия, но продължават да работят за германския си работодател, пише Дойче веле.

„В България от заплатата ми остават повече пари, отколкото в Германия. С около 600 лева повече на месец“, казва Кристина Борисова. В началото на 2025 г. тя се е върнала в България – след над осем години в Германия. Започнала да обмисля тази стъпка по време на пандемията от Ковид-19, когато хоум офисът станал правило. „Така или иначе вече работех от вкъщи. В личен план също настъпиха промени и с децата ми решихме да се върнем в България“, разказва пред ДВ 41-годишната жена.

Днес Кристина живее в Поморие и продължава да работи за германския си работодател – фирма Adhoc със седалище в Гера, на старата си позиция като специалист по обработка на данни. В България тя получава германската си заплата. Не плаща наем, защото живее в собствен дом. И е близо до роднините си.

И Радимир Бицов се е завърнал в България след осем години в Германия. Днес живее в София и продължава да работи за германския си работодател – ACB Studio, малка IT компания със седалище в Дюселдорф. Върнал се е преди пет години.

„В началото на пандемията ни се роди дете и искахме да сме близо до роднините ни. А и в Берлин, където живеехме, беше много трудно да намерим по-голямо жилище“, разказва 38-годишният IT специалист. „Това, че от германската ми заплата в България ми остава доста повече нето, отколкото в Германия, е приятен страничен ефект.“

Кристина и Радимир далеч не са единствените. „В България открай време се говори за изтичане на мозъци, но през последните години ставам свидетел на една обратна тенденция – все повече млади и образовани българи се завръщат от Германия в България и продължават да работят за германския си работодател“, казва Константин Русков пред ДВ.

Няма официална статистика, която да обхваща точния брой на българите, завърнали се от Германия и продължаващи да работят за германския си работодател от България.

Но данните на Германската статистическа служба Destatis за 2024 година отчитат за първи път от 2014 г. насам намаляващ брой регистрирани в страната българи – като част от обща тенденция в миграцията на граждани от страни членки на ЕС от и към Германия (през 2014 г. в Германия са регистрирани 183 263 българи, оттогава насам броят им нараства - до 2023, когато е достигнат пикът - 436 860; през 2024 са 432 080).

А последните три статистики на българския Национален статистически институт (НСИ) сочат, че от 2022 г. насам завърналите се в България български граждани са повече, отколкото заминалите в чужбина (2022 година: 19 032 завърнали се, 11 972 напуснали; 2023 година: 17 017 завърнали се, 11 913 напуснали; 2024: 18 205 завърнали се, 9119 напуснали).

Русков разказва, че след удръжки от заплатата в България остават повече пари.

„Имах един 30-годишен клиент, който в Мюнхен печелеше 8000 евро бруто и след всички удръжки при германската данъчна класа 1 на него му оставаха около 4500 евро нето. Оттам нататък трябваше да плаща наем, а в град като Мюнхен през последните години наемите скочиха силно. В България в момента от 8000 евро му остават около 6000 евро нето“.

