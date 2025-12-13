Страховит гигант се появи в небето

Най-големият безпилотен летателен апарат в Китай, Jiutian, се издигна в небето за първи път, демонстрирайки впечатляващи възможности за граждански и специални мисии. Първият полет се състоя на 11 декември от летище в град Уейнан, окръг Пучен, провинция Шанси, съобщиха от Китайската корпорация за авиационна индустрия (AVIC).

Дронът е с размах на крилете 25 метра и дължина 16,35 метра. Максималното му тегло при излитане достига 16 тона, а полезният товар може да бъде до 6 тона. Jiutian може да остане във въздуха до 12 часа и да изминава разстояния до 7000 километра.

Благодарение на модулната си система, дронът може да носи различни полезни товари, включително ракети и до 100 други дрона, които могат да бъдат изстрелвани едновременно или поотделно.

Въпреки че има потенциал за военни мисии, Jiutian е предимно граждански дрон. Той е предназначен за доставка на тежки товари до отдалечени райони, за аварийни комуникации по време на бедствия, за геодезическо заснемане и картографиране на ресурси, съобщи БЛИЦ

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com