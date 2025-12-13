Гърци се втурнаха към България, цените тук ги спасяват

Тази година коледната трапеза в Гърция е поскъпнала значително – с почти 20%, показва проучване на Асоциацията на потребителите. Най-сериозно се усеща увеличението при месото (+13%), шоколадовите изделия (+23%), кафето (+20%) и плодовете (+9%). Мнозина гърци се оплакват, че празничният бюджет става все по-тежък.

Жителите на северните региони отново посочват България като предпочитано място за пазаруване, където продуктите са качествени и значително по-евтини.

Възможността да се празнува навън в ресторант сега се смята за лукс – повечето семейства трудно могат да си го позволят. Социалните мрежи съветват, че ако някой желае празнична вечеря извън дома, е по-изгодно да се закупи ваучер за хотел с включена вечеря, отколкото да резервира отделен ресторант.

Независимо от високите цени, България остава сред топ дестинациите за гръцките туристи по време на празниците, сочат данните на туроператорите, съобщи БЛИЦ

