Рецесията дебне Германия, задава се нова криза

Германия е изправена пред сериозни икономически предизвикателства през следващите 15 години, ако не се приложат структурни реформи, предупреждава експертът от института Ifo, Тимо Волмерсхойзер, пред Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Според него без увеличение на дела на икономически активното население потенциалът за растеж може да се свие до нула до края на десетилетието и дори да премине в отрицателна територия през 2030-те години. Това поставя страната пред перспектива за продължителна стагнация или рецесия, която е безпрецедентна в съвременната германска история.

Волмерсхойзер подчертава, че нарастващите разходи за социални помощи, включително пенсии и здравеопазване, се превръщат в „бомба със закъснител“, тъй като сегашните нива на финансиране не могат да се поддържат без икономически растеж.

Икономистите от Ifo са ревизирали прогнозите си, след като преди това са очаквали постепенно връщане към растежа отпреди пандемията, когато БВП на Германия нарастваше с 1-2% годишно. Новата оценка показва, че краткосрочните мерки на правителството на Фридрих Мерц не са достатъчни за дългосрочна динамика.

„Германската икономика страда от намаляваща заетост, понижени корпоративни инвестиции и слаб растеж на производителността“, допълва Волмерсхойзер.

Прогнозите за растеж на БВП са значително ревизирани надолу: 0,1% за 2025 г. (преди 0,2%), 0,8% за 2026 г. (преди 1,3%) и 1,1% за 2027 г. (преди 1,6%). Подобни корекции отразяват и оценките на Института за световна икономика в Кил (IfW)., съобщи БЛИЦ

