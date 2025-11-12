Рекордна инвестиция в Германия! Създават хиляди работни места

Американската технологична компания „Гугъл“ (Google) обяви в Берлин плановете си за най-голямата си инвестиция в Германия досега – 5,5 милиарда евро през следващите четири години. Средствата ще бъдат насочени към разширяване на дигиталната инфраструктура, облачните услуги и изграждането на нови центрове за данни. Компанията изчислява, че проектът ще осигури около 9000 работни места годишно до 2029 г., което я превръща в един от най-големите работодатели в технологичния сектор на страната.

Нов център за данни и технологична експанзия

Основната част от инвестицията ще бъде насочена към изграждането на нов център за данни в град Дитценбах, провинция Хесен. Ръководителят на „Гугъл Германия“ Филип Юстус уточни, че съществуващите обекти в Ханау, Мюнхен, Франкфурт и Берлин също ще бъдат значително разширени. Компанията вижда в германския пазар стратегическа възможност за растеж в областта на облачните услуги, които стават ключов елемент от дигитализацията на европейската икономика.

Политическа подкрепа и визия за устойчив растеж

Новината беше приветствана от вицеканцлера и министър на финансите Ларс Клингбайл, който я нарече „истинска инвестиция в бъдещето – в иновации, изкуствен интелект, климатично неутрална трансформация и нови работни места“. Министърът на цифровите технологии Карстен Вилдбергер добави, че решението на „Гугъл“ подчертава високата привлекателност на Германия като място за развитие на дигитална инфраструктура. „Искаме да превърнем Германия във водеща европейска локация за центрове за данни“, заяви той.

Енергия без въглероден отпечатък

В съответствие с глобалната си стратегия за устойчивост „Гугъл“ обяви, че до 2026 г. 85% от дейността ѝ в Германия ще се захранва от енергия без въглероден диоксид. Компанията ще продължи партньорството си с френската енергийна корпорация „Анжи“ (Engie), започнало през 2021 г., като го удължи до 2030 г. чрез германското ѝ дъщерно дружество. Целта е новите и съществуващите центрове за данни на компанията да бъдат напълно климатично неутрални – стъпка, която поставя Германия сред водещите държави в Европа по отношение на зеления дигитален преход.

