Германският канцлер с горещо разкритие! Ето ги плановете на Путин

Ако Украйна падне, това няма да е достатъчно за руския президент Владимир Путин – точно както Судетската област не е била достатъчна за нацистка Германия през 1938 година. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц по време на конференция на Християнсоциалния съюз, правейки директна и тревожна историческа аналогия с периода непосредствено преди Втората световна война.

По думите му действията на Кремъл ясно показват, че войната срещу Украйна не е изолиран конфликт, а част от много по-широк геополитически проект. „Целта на Путин е фундаментална промяна на границите в Европа и възстановяване на Русия в рамките на стария Съветски съюз“, подчерта Мерц, цитиран от германските медии.

Подкрепа за Украйна, силна Европа и НАТО като щит

Германският канцлер очерта четири основни стратегически цели: продължаваща и категорична подкрепа за Украйна, по-дълбоко сближаване и координация в рамките на Европейския съюз, запазване на НАТО „колкото е възможно по-дълго“ и мащабни инвестиции в германските отбранителни способности.

Според Мерц именно НАТО, със своите гаранции за възпиране, е осигурило най-дългия период на мир и свобода в Европа. „Не трябва да застрашаваме това“, предупреди той, като подчерта, че без германското решение за увеличаване на разходите за отбрана редица други европейски държави също не биха предприели подобни стъпки.

Грешките от миналото и опасните илюзии

Мерц беше критичен към политиките от предишни години, без да назовава директно бившия канцлер Ангела Меркел, като заяви, че Германия е трябвало да осъзнае много по-рано в какви времена живее. Според него ретроспективно е ясно, че аналогията със Студената война е била погрешна.

„По-точната историческа аналогия е 1938 година и Мюнхенското споразумение“, каза Мерц, визирайки отстъпките, които Великобритания и Франция правят към Хитлер с надеждата да избегнат война – надежда, която се оказва фатална. По думите му именно подобни илюзии днес биха могли да доведат до още по-голяма нестабилност в Европа.

Сигурността над всичко

В заключение германският канцлер подчерта, че стабилността и сигурността вече са по-важни от всички вътрешнополитически спорове. „В бъдеще никой няма да пита дали сме запазили социалните системи с година повече или по-малко. Въпросът ще бъде дали сме направили всичко възможно, за да защитим свободата, мира, върховенството на закона и демокрацията“, заяви Мерц.

