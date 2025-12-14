Тръмп се закани тежко на убийците на американски военни в Сирия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща „много сериозен отговор“ след нападение в Сирия, при което загинаха двама американски военнослужещи и цивилен преводач. Атаката е извършена срещу съвместен американско-сирийски патрул в район, считан за изключително рисков.

Кървавата засада край Палмира

Инцидентът е станал в централната част на Сирия, близо до древния град Палмира. По данни на Пентагона нападението е било засада, извършена от самостоятелно действащ боец на „Ислямска държава“, който е бил ликвидиран. Американските военнослужещи са участвали в среща с местни лидери в рамките на антитерористични операции. Трима други американски войници са ранени, но се възстановяват.

Говорителят на Пентагона Шон Парнел уточни, че целта е бил съвместен патрул на САЩ и сирийските власти. Ранените са били евакуирани с хеликоптери до базата Ал-Танф, където са разположени сили на международната коалиция срещу ИД.

Остри реакции и ново напрежение

„Скърбим за загубата на трима велики американски патриоти“, написа Доналд Тръмп в Truth Social, като определи атаката като нападение срещу Съединените щати и Сирия и обеща твърд ответен удар. По думите му новият сирийски президент Ахмед аш-Шараа е бил „изключително ядосан и разтревожен“ от случилото се.

Сирийските власти също осъдиха нападението, като признаха, че е имало предварителни сигнали за активност на бойци на ИД в пустинния район. Това е първият подобен инцидент след падането на режима на Башар Асад и възобновяването на отношенията между Дамаск и Вашингтон, което поставя под въпрос крехката сигурност в региона.

