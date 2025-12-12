Секретен документ на САЩ предвижда разпад на ЕС и нов световен съюз

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп се стреми да убеди още четири държави да напуснат Европейския съюз след Брекзит, за да „бъде Европа отново велика“, съобщава вестник „Таймс“, позовавайки се на информация от по-дълга, все още класифицирана версия на американската Стратегия за национална сигурност, публикувана миналата седмица.

Според тези данни Вашингтон планира да насърчава политически сили в Европа, които настояват за по-голям суверенитет и за „възстановяване на традиционния европейски начин на живот“, като в същото време предупреждава за риск от „изтриване на цивилизацията“ заради масовата имиграция и мултикултурализма.

Сред идеите, цитирани в изтеклите детайли, е създаването на нов глобален елитен формат C5, или „Ядрото на петте“, който да измести Г-7 и да обедини САЩ, Китай, Индия, Япония и Русия. Американският уебсайт за отбрана „Дифенс уан“ твърди, че в документа като следващи цели за излизане от ЕС след Обединеното кралство са посочени Австрия, Унгария, Италия и Полша.

Информацията идва само дни след като публичната версия на американската стратегия за сигурност заяви, че страни като Франция и Германия „западат“ заради миграцията и забавения икономически растеж – коментар, който вече предизвика напрежение в европейските столици, отбелязва „Индипендънт“. Според британското издание евентуалното съществуване на подобен секретен документ би породило допълнителни опасения за намеса на САЩ във вътрешните процеси в ЕС.

Една от говорителките на Белия дом, Ана Кели, категорично отрича да има подобна класифицирана версия на стратегията. Пред „Дифенс уан“ тя заявява: „Не съществува алтернативна, частна или класифицирана версия.“

