Съпругата на Джей Ди Ванс свали халката. Идва ли раздяла?  

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс коментира отношенията със съпругата си след като социалните мрежи на демократите в Америка бяха залети от видеа, показващи как втората дама е била забелязана без брачна халка, докато тя и Мелания Тръмп са посещавали съвместната база Андрюс.

Заради липсващия пръстен, публикация в акаунта "@TheDemocrats" X дори попита: "JD спи ли на дивана?"

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс, който се ожени за съпругата си Уша през 2014 г., каза пред NBC News, че бракът им е също толкова силен, колкото винаги.

Когато го попитаха дали го дразнят заглавията за това, че жена му е забелязана без брачна халка, той беше откровен: "Определено има моменти, в които всичко това е трудно за семейството. Няма да се преструвам, че не е. Но това е жертвата, когато сме на тези позиции."

"Във всичко в живота е така - взимаш и доброто, и лошото. Приемаш, че има някои жертви, които правиш и много добри неща, които идват с тях.

Но едно е сигурно - нашият брак е толкова силен, колкото винаги. Мисля, че Уша наистина го прие, а за мен беше интересно да видя тя как се развива в тази нова роля", допълни Ди Ванс.

Той разказа, че след като са се появили видеата, двамата с жена му имали още по-скорошен случай, докато бързали за Белия дом.

„Когато влезе в автомобила, Уша забеляза, че е забравила пръстените си в банята. Тя ми каза разтревожено: „О, ако не се върна и не ги взема, ще има някакъв нелеп психопат, който отново ще пусне това в социалните мрежи'".

"Аз обаче й казах, нека ги пуснат. Дори не си струва да се качваме обратно горе. Така че, всъщност се забавляваме с тези постове“, каза Ди Ванс.

