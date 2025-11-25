Вашингтон влиза в играта. Тръмп помирява Токио и Пекин

Японският премиер Санае Такаичи и американският президент Доналд Тръмп проведоха телефонен разговор, в който обсъдиха отношенията с Китай и нарастващото напрежение около остров Тайван. Разговорът идва след дипломатическа буря, предизвикана от изказване на Такаичи за възможна японска военна реакция при китайска атака срещу Тайван.

Тръмп посредничи на фона на растящото напрежение

Това е първият директен контакт между двамата след дипломатическия скандал, който японският премиер провокира с коментарите си в парламента. Изказването ѝ, че хипотетична китайска атака срещу Тайван може да предизвика военна реакция от страна на Япония, доведе до яростна реакция от Пекин, включително бойкот на организирани пътувания до Япония.

САЩ и Китай в шахматна битка за Тайван

Китай смята Тайван за неразделна част от своята територия и не изключва употребата на сила, за да установи контрол над острова. Правителството в Тайпе категорично отхвърля това и настоява, че бъдещето на Тайван може да се решава единствено от неговите 23 милиона жители.

Във вчерашен разговор между Си Цзинпин и Тръмп китайският лидер е подчертал, че „връщането на Тайван в Китай“ е ключов приоритет в китайската визия за световния ред. Тръмп обаче не е споделил подробности по темата в публикацията си в Трут соушъл след разговора със Си, като се е съсредоточил върху напредъка в търговските отношения.

Вашингтон като гарант за стабилност в Азия

След днешния разговор с Тръмп, Такаичи заяви пред журналисти, че американският президент ѝ е дал кратка актуална оценка за отношенията между Вашингтон и Пекин, но тя отказа да разкрие повече. Тя посочи също, че Тръмп е подчертал добрите си лични отношения с нея и желанието му да поддържат пряка комуникация при нужда.

Главният секретар на японския кабинет Минору Кихара също акцентира, че стабилността в отношенията между САЩ и Китай е жизненоважна за международната сигурност и особено за Япония. Междувременно премиерът на Тайван Чо Джун-тай бе категоричен: за жителите на острова „връщане в Китай“ не стои като опция на масата.

