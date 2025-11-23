Край на евтините пратки от Китай в ЕС

Европа затяга контрола върху онлайн вноса

Европейският съюз слага край на безмитния режим за пратки под 150 евро, които заливат континента от китайски онлайн платформи. Мярката, подкрепена най-активно от Франция, цели да спре нелоялната конкуренция и опасните продукти, заобикалящи европейските регулации. Очакванията са тя да заработи още в първото тримесечие на 2026 г., две години по-рано от предвиденото.

Старият континент затваря вратичките

Преди дни министрите на финансите от ЕС се договориха да премахнат освобождаването от мита за пратки с ниска стойност, въведено в началото на бума на електронната търговия. Днес обаче дребните доставки от Азия са се превърнали в масов канал за внос на стоки, които често не отговарят на нито едно правило в Евросъюза.

„Това е ключова стъпка за защитата на европейските потребители и вътрешния пазар“, заяви френският министър на икономиката Ролан Лескюр. Според него предприетото действие е „голяма крачка към икономическата независимост“ на Съюза, защото позволява на Европа да си върне контрола върху собствените си търговски правила.

Европейската комисия подчертава, че за да функционира правилно единен пазар, правилата трябва да важат еднакво за всички участници. Днес обаче китайски платформи масово се възползват от дупки в регулациите, което позволява на милиони пратки да пристигат без никакво мито, без документ за произход и без гаранция за безопасност. Това не само подкопава европейската индустрия, но и води до загуби за бюджетите на държавите членки.

Затова усилията сега се насочват към изграждане на нова система за контрол, която да проследява пратките още при получаването на поръчката. Целта е митниците да разполагат с цифрови данни предварително и да могат да блокират рискови стоки преди да достигнат потребителя. Новият режим за пратките с ниска стойност се планира като преходен до старта на общия европейски митнически център за данни през 2028 г., когато ще отпадне и самото понятие за праг от 150 евро. Тогава всички пратки, независимо от стойността, ще могат да бъдат оценявани по единни правила, като големите платформи ще поемат по-голяма част от отговорността за декларирането и събирането на мита и ДДС още при плащането на поръчката.

Бум на пакетите с ниски цени

През 2024 г. в ЕС пристигат над 12 милиона малки пакета на ден, двойно повече спрямо предходната година и тройно над нивата от 2022 г. Над 90% от тях идват от Китай и в тях има дрехи, аксесоари, козметика, играчки и стоки за дома на цени, които европейските производители определят като „невъзможни“.

Еврокомисарят по търговията Марош Шефчович предупреди, че „периодът за облагането не е съвместим с неотложността на ситуацията“ и настоя за ускорена промяна. Към него се присъединиха и редица държави, според които забавянето до 2028 г. би означавало още две години неконтролируем приток на нелегитимни стоки.

Същевременно платформите са открили начин да заобикалят и контрола върху ДДС чрез масово разделяне на поръчки, така че всяка част да остава под минималния праг за облагане. По данни на Европейската сметна палата това струва на държавите-членки милиарди евро неполучени приходи годишно. Така евтините пратки всъщност се оказват субсидирани от европейските данъкоплатци.

Проблемът не е само финансов. Митниците в много страни са достигнали предел на капацитета си, което прави невъзможно пълното сканиране и проверка на толкова голям поток от дребни доставки. Това увеличава вероятността опасни продукти да преминат незабелязано.

По оценки на Европейската комисия общият брой пратки с ниска стойност е достигнал около 4,6 милиарда годишно, като повече от 90% от тях идват от китайски платформи, доставящи директно до крайния клиент. След решението на САЩ да премахне собствената си праговата система за безмитен внос възникна опасение, че още по-голяма част от тези стоки ще се пренасочи към Европа, ако Брюксел не действа достатъчно бързо.

Опасни и фалшиви стоки под радара

Европейската комисия е категорична, че сериозни рискове дебнат зад ниските цени. Според комисаря по правосъдието Майкъл Макграт цели 96% от продуктите на платформите Shein, Temu и AliExpress не са напълно съвместими с европейските стандарти. А пък 75% от фалшификатите, конфискувани в ЕС през 2022 г., са с китайски произход.

Тревожен е фактът, че половината от опасните нехранителни продукти, откривани от системата за предупреждение Safety Gate, са внесени чрез подобни онлайн канали. Става дума за стоки, съдържащи химикали над нормата, леснозапалими материи или дефектна електроника, способна да причини пожар и токов удар.

Европейските производители допълват, че липсата на контрол застрашава не само потребителите, но и икономиката. Фалшификатите отнемат приходи от легалния бизнес, намаляват стимулите към иновации и водят до загуба на работни места в редица сектори, включително текстил, обувки, играчки и малка електроника.

Организациите за защита на потребителите редовно алармират, че клиентите на тези платформи често остават без право на рекламация и без достъп до информация за произхода на продуктите. В резултат се подкопава доверието към целия дигитален пазар в Европа.

По думите на европейски представители борбата с опасните стоки вече не се разглежда само като технически въпрос на маркировки и сертификати, а като част от по-широката стратегия срещу нелоялните търговски практики на Китай. Решението за по-ранно въвеждане на митата върху малките пратки се вписва в тази линия на действие, като целта е да се прекъсне бизнес модел, който разчита на масово разпространение на стоки със спорно качество в правен полумрак.

Задават се и такси

Въвеждането на мита върху пратките е само първата стъпка. Комисията предлага от края на 2026 г. да се наложи и такса за обработка на всяка малка доставка от трета страна. Вариантът, който Брюксел разглежда, е около 2 евро на пакет, за да може митническите служби да извършват по-задълбочени проверки.

Някои страни вече са предприели едностранни мерки. Румъния например, въведе такса от 5 евро за подобни пратки, а Италия разработва собствено облагане в защита на модната си индустрия. Това създава риск от разпокъсване на единния пазар, поради което ЕС настоява за общоевропейско решение.

Ръководители на пощенски оператори предупреждават, че дребните суми няма да променят коренно поведението на потребителите, но ще внесат по-голяма справедливост, защото разходите по контрола няма да се поемат от бюджета. От друга страна, търговците ще бъдат стимулирани да вкарват част от логистичната си инфраструктура в ЕС, което може да доведе до нови инвестиции и работни места.

В по-широк план мярката изпраща ясното послание, че Европа няма да толерира повече бизнес модели, които се основават единствено на заобикаляне на правилата.

Според конкретните предложения таксата от 2 евро ще се прилага върху пратките, идващи директно от трети страни, докато стоките, изпращани от вече регистрирани складове в ЕС, ще бъдат облагани с по-ниска такса от около 50 евроцента. Така Брюксел се опитва да насърчи поетапното прехвърляне на част от логистиката към европейска територия и да гарантира, че големите платформи ще поемат своя дял от разходите за контрол, вместо да ги оставят изцяло за сметка на държавните бюджети.

Удар върху Shein, Temu и AliExpress

Shein, Temu и AliExpress изграждат конкурентно предимство върху свръх ниски разходи и директни доставки от фабрики в Китай до всеки европейски потребител. Отмяната на освобождаването от мита заплашва да наруши този модел, защото премахва основното ценово предимство.

„Прекратяването на освобождаването ще затвори отдавнашни вратички“, заяви датският министър на икономиката Стефани Льозе и приветства решението като важна защита за европейските обществени интереси. Италианската организация Confindustria Moda определи мярката като „жизнено необходима за оцеляването на текстилния и модния сектори“.

Очаква се китайските платформи да се адаптират. Анализатори прогнозират изграждане на европейски складове, по-строг контрол върху доставчиците и изтегляне от каталога на продукти с най-голям риск от конфискуване. В краткосрочен план това вероятно ще доведе до повишаване на цените и намаляване на офертите от най-ниския клас.

За европейските компании новата рамка е шанс да възстановят конкурентните си позиции и да предложат по-голяма стойност, основана на качество, безопасност и устойчиво производство.

Китайската страна вече сигнализира, че очаква от ЕС да спазва принципите на открита и недискриминационна търговия и внимателно следи обсъжданията около новите тарифи и такси. В Брюксел обаче подчертават, че мерките са технологично неутрални и се отнасят за всички платформи и вносители. Въпреки всичко факт е, че на практика те ще засегнат най-силно тези, които разчитат на масов поток от евтини пратки и системно подценяване на стойността им.

