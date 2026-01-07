Тежък удар за Старбъкс. Загуби...

Когато Хауърд Шулц се присъединява към Старбъкс през 80-те години на миналия век и по-късно купува компанията, той е силно повлиян от ориентираната към общността култура на италианските кафенета. От самото начало той си представя Starbucks не просто като място, където да си вземеш кафе и да си тръгнеш, а като място, където хората се събират, прекарват време и се свързват. Тази визия предефинира възприятието за това какво може да бъде едно кафене. През последните години обаче това разбиране постепенно губи своята сила.

Промените в начина и мястото на работа на хората, нарастващите разходи и ожесточената конкуренция започнаха да оспорват господстващото положение на Старбъкс сред веригите кафенета. Според доклад, публикуван от Центъра за градско бъдеще, компанията наскоро загуби титлата си на най-голямата верига кафенета в Ню Йорк от Dunkin'.

След това Старбъкс затвори 42 магазина в Ню Йорк, или около 12% от локациите си в града, като част от план за преструктуриране на стойност 1 милиард долара, който предвиждаше затварянето на 400 магазина в големите градове в цялата страна.

В този процес на „реинженеринг“ в Старбъкс , Брайън Никол, бивш изпълнителен директор на Chipotle и Taco Bell, се опитва да препозиционира марката като истинско „трето място“: пространство между дома и работата, различно от двете. Хауърд Шулц обобщи този подход на Starbucks Leadership Experience 2025 с тези думи: „Не е нужно да преоткриваме третото място; то вече е нашата идентичност.“

Наречена „Обратно към Старбъкс “, тази стратегия има за цел да се отдалечи от модела „вземи и тръгни“, който придоби популярност през последните години, и да се насочи към по-привлекателно изживяване в магазина. Според CNN, този нов подход има за цел да създаде пространства, които насърчават прекарването на време вътре, оборудвани с удобни кресла, дивани и електрически контакти. Като част от това Старбъкс планира да реновира 1000 клона, представляващи приблизително 10% от магазините ѝ в САЩ.

