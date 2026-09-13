Рибакина сломи Сабаленка и покори върха на света
Триумфът в Ню Йорк донесе първа титла от US Open, 5,5 млн. долара и короната в световната ранглиста
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Триумфът в Ню Йорк донесе първа титла от US Open, 5,5 млн. долара и короната в световната ранглиста
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Секунди преди първия съдийски сигнал футболистите на "Лудогорец" направиха шпалир на новите шампиони