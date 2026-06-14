Ню Йорк Никс взеха титлата след 53 години чакане

Ню Йорк Никс сложиха край на 53-годишното чакане и отново станаха шампиони в НБА. Тимът победи Сан Антонио Спърс с 94:90 като гост и спечели финалната серия с 4:1 успеха, затваряйки я в Тексас след нов драматичен обрат.

Джейлън Брънсън изигра исторически мач с 45 точки, включително 13 поредни в последната четвърт, и заслужено получи наградата за Най-полезен играч на финалите. За Ню Йорк това беше вечер на освобождение - край на половинвековна болка, на пропуснати поколения и на чакане, което изглеждаше безкрайно.

Спърс пак тръгнаха силно

Мачът започна по познатия за серията начин - със силен старт на Сан Антонио и ранно напрежение за Никс. "Шпорите" натрупаха двуцифрен аванс още през първата част и се превърнаха в първия отбор за последните 30 години, който води с поне 10 точки в първите четвъртини на пет мача от финалите.

Парадоксът за Сан Антонио беше жесток - в четири от тези двубои отборът в крайна сметка загуби. И този път началото даде надежда на домакините, но не им донесе спасение.

Никс започнаха мъчително в атака. Гостите пропуснаха 16 от първите си 18 стрелби, включително първите си 11 опита от близка дистанция. В един момент през втората четвърт Виктор Уембаняма имаше повече блокирани удари - пет, отколкото Никс имаха успешни стрелби - четири.

Големият аванс отново се стопи

Сан Антонио поведе със 16 точки през втората част и изглеждаше, че може да удължи серията. Вместо това отборът на Мич Джонсън отново позволи на Никс да се върнат в мача.

До края на полувремето нюйоркчани направиха серия от 22:9 и се доближиха само на три точки. Девин Васел все пак вкара със сирената и даде аванс от 42:37 на домакините.

След почивката Спърс успяха да задържат преднината си и дори влязоха в края на третата четвърт със 72:65. При 8:51 минути до края разликата отново стана двуцифрена, но това вече не изглеждаше като гаранция, а като предупреждение за нов обрат.

Брънсън пое всичко в последната четвърт

В решителните минути Никс бяха по-силни под коша и овладяха пет борби в атака, които им дадоха допълнителни притежания и въздух в най-тежкия момент. Високите играчи свършиха черната работа, а Брънсън направи останалото.

Гардът на Ню Йорк вкара 13 поредни точки в заключителната част и превърна финала в своя сцена. Всеки негов кош тежеше като удар по надеждите на Сан Антонио, а всяка атака на Никс започваше да носи усещане за неизбежност.

С 45 точки Брънсън постави клубен рекорд за Никс във финалите на НБА. Постижението му е и изравнено трето най-добро в закриващ мач от финална серия, наравно с Майкъл Джордан.

"Това е всичко, за което съм си мечтал"

След края Брънсън получи наградата за MVP на финалите и стана едва вторият играч на Ню Йорк с този приз след Уилис Рийд през 70-те години.

"Нямам думи. Това е всичко, за което съм си мечтал", каза Брънсън след мача, цитиран от ESPN.

До него Никс получиха важна подкрепа от Микал Бриджис, който завърши с 14 точки, Джош Харт с 13 точки и 11 борби, както и Оу Джи Ануноби с 11 точки. Мичъл Робинсън и Карл-Антъни Таунс добавиха по 10 борби и помогнаха на отбора да оцелее в битката под коша.

Уембаняма бе спрян, Харпър поведе Спърс

За Сан Антонио най-резултатен беше Дилън Харпър, който се включи от пейката и завърши с 25 точки. Виктор Уембаняма остана с 19 точки и 14 борби, но не успя да наложи доминацията си в решителните минути.

Джулиан Шампени добави 14 точки и 7 борби, а Девин Васел завърши с 12 точки и 7 борби. Спърс имаха старт, контрол и преднина, но отново не успяха да довършат мач, в който изглеждаха в добра позиция.

Точно това ще боли най-много Сан Антонио. Отборът повеждаше рано, контролираше периоди от играта, но в най-важните моменти Никс намираха начин да бъдат по-здрави, по-търпеливи и по-хладнокръвни.

Ню Йорк дочака своята нощ

Титлата на Никс е не просто спортен успех, а исторически пробив за един от най-големите пазари и най-страстните фенски градове в НБА. 53 години без шампионски трофей превърнаха всяка нова надежда в изпитание, а всяко разочарование - в част от градската баскетболна памет.

Тази нощ обаче всичко се промени. Ню Йорк не само спечели серията, а го направи след мач, който събра цялата му история - труден старт, напрежение, болка, борба и накрая играч, готов да носи отбора на гърба си.

Брънсън вече има свое място до най-големите имена в историята на Никс. А Ню Йорк най-после има това, което чакаше повече от половин век - шампионска нощ, която няма да бъде забравена.

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