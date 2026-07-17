Пат Райли обеща никога да не приема ребилдинг и винаги да търси суперзвезда. Три десетилетия по-късно, той отново доказва, че държи на думата си.

Янис Антентекумпо официално се присъедини към Маями Хийт, следвайки стъпките на Шакил О'Нийл (2004) и ЛеБрон Джеймс (2010) - двама предишни суперзвездни, донесли шампионски титли на отбора.

Ясна мисия от първия ден

На официалното си представяне, Антентекумпо не остави съмнение защо е избрал точно Маями.

"Нуждая се от натиск на този етап от кариерата си", каза той. "Мисля, че за да стигна до следващото ниво, трябва да изляза от зоната си на комфорт, и усещам, че Маями беше мястото за мен."

"Една от целите ми е да спечеля много титли. Мисля, че това е най-добрият път за мен да го постигна."

Гръцкият национал сподели и вълнението си от възможността да играе редом с Бам Адебайо, особено след последния си сезон в Милуоки, прекаран без съотборник от ниво Ол-Стар.

"Янис иска да печели", каза Пат Райли. "Треньорът иска да печели. Нашите фенове искат да печелят. И това е нашият план. Ще се борим за него."

Числата зад величието

На 31 години, Антентекумпо остава сред петте най-добри играчи в лигата. От сезон 2018-19 насам - годината на първата от двете му последователни MVP титли, той е завършвал в топ 4 на класирането за MVP всяка година, освен миналия сезон (най-вероятно заради пропуснатите 47 мача).

През кариерата си в Милуоки, той играе всичките си 13 сезона в НБА, водейки отбора до титла, слагаща край на 50-годишно чакане. Десетократен Ол-Стар, той е MVP за 2019 и 2020 година, и MVP на финалите през 2021. Средно за кариерата си бележи 24.1 точки, 9.9 borби, 5 асистенции, 1.2 блокирани удара и 1.1 откраднати топки на мач.