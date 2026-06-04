Везенков поведе Олимпиакос към първи удар във финала

Александър Везенков бе в предните редици на Олимпиакос към първи удар във финалната серия на гръцкото първенство по баскетбол. Българската звезда отбеляза 16 точки и спечели 5 борби при победата с 82:76 срещу Панатинайкос в първия мач за титлата.

Серията се играе до три победи, а първенецът от редовния сезон Олимпиакос ще бъде домакин и на втория двубой на 5 юни. Успехът затвърди впечатляващата серия на червено-белите, които все още нямат загуба нито в редовния сезон, нито в елиминациите.

Олимпиакос започна мача по-силно, а Везенков веднага зададе ритъма с първите два коша на домакините. Панатинайкос трудно намираше отговор на темпото и организацията на съперника, а еврошампионите постепенно натрупаха преднина. След първата част Олимпиакос водеше с 21:17, а на почивката разликата вече беше 12 точки след нова силна четвъртина, спечелена с 21:13.

Панатинайкос опита да върне интригата след паузата и направи най-силния си период в третата част. Гостите спечелиха четвъртината с 28:20 и се доближиха само на четири точки със сирената преди последните 10 минути. До обрат обаче не се стигна, защото Олимпиакос запази контрол в решаващите моменти и взе последната част с 20:18, за да затвори мача без излишна драма.

Везенков остана най-дълго на паркета заедно с Еван Фурние и отново беше сред основните фигури за Олимпиакос. Фурние завърши като най-резултатен за победителите с 20 точки, 3 борби и 5 асистенции. Никола Милутинов направи единствения дабъл-дабъл в двубоя - 10 точки и 12 борби, като даде сериозна тежест на тима под коша.

За Панатинайкос, който отпадна в елиминациите на Евролигата, най-силен беше Чеди Осман с 23 точки. Кендрик Нън добави 20, но усилията им не стигнаха, за да разклатят достатъчно стабилния Олимпиакос. Зелените ще имат още едно гостуване в серията, преди да приемат третия и евентуално четвъртия мач.

Победата дава на Олимпиакос важно психологическо предимство в началото на битката за титлата. Тимът на Везенков влезе във финала като фаворит след силен редовен сезон и продължава да защитава тази роля без колебание. Панатинайкос показа, че може да притисне съперника след почивката, но първият мач остана под контрола на червено-белите, които вече гледат към втория сблъсък на 5 юни.

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